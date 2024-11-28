Lego Star Wars : The Skywalker Saga offert sur l'Epic Games Store

Un jeu vidéo centré sur Dark Maul pourrait enfin voir le jour

L'acteur emblématique Sam Witwer, voix officielle de Dark Maul, relance l'espoir d'un jeu vidéo entièrement dédié au célèbre seigneur Sith. Alors qu'un projet similaire avait été tragiquement annulé il y a plus de dix ans, l'idée de raconter une histoire inédite séduit de nouveau les passionnés de Star Wars.