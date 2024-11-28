Lego Star Wars : The Skywalker Saga offert sur l'Epic Games Store

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 5 décembre 2024, Lego Star Wars : The Skywalker Saga gratuitement.
Depuis maintenant plus de quatre ans, les papas de Fortnite
nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Lego Star Wars : The Skywalker Saga d'être offert sur l'Epic Games Store
.
Lego Star Wars : The Skywalker Saga gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 5 décembre 2024, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Lego Star Wars : The Skywalker Saga
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
.
Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que sur Lego Star Wars : The Skywalker Saga
, vous parcourez les trois trilogies, et ce, dans l'ordre de votre choix, en compagnie des personnages emblématiques de l'univers. En explorant les différentes planètes proposées, vous aurez la possibilité de collecter des briques Kyber, permettant de « débloquer de nouvelles fonctionnalités et des capacités améliorées pour toute une série de classes de personnages, notamment Jedi, Héros, Côté Obscur, Vilain, Pilleur, Vaurien, Chasseur de primes, Droïde Astromécano et Droïde de Protocole
».
Revivez l'histoire épique des neuf films de la saga Skywalker dans ce jeu incomparable. Avec plus de 300 personnages jouables, plus de 100 véhicules et 23 planètes à explorer, cette galaxie lointaine, très lointaine, n'a jamais été aussi amusante !
Comment avoir Lego Star Wars : The Skywalker Saga gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 5 décembre 2024 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 12 décembre 2024 pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer. Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming
vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 8,29 € au lieu de 50 €, soit 83 % de réduction.
- Édition Deluxe → 9,89 € au lieu de 60 €, soit 84 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 26 € au lieu de 60 €, soit 57 % de réduction.
- Édition Deluxe → 28,83 € au lieu de 70 €, soit 59 % de réduction.
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