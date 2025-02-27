TT Games (LEGO Star Wars: The Skywalker Saga) prépare un nouveau jeu

Trois ans après la sortie de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, le studio TT Games a annoncé travaillé sur un nouveau jeu LEGO, et sa fenêtre de sortie est déjà connue.
TT Games s'est imposé au gré des sorties comme le studio star des adaptations LEGO.
Depuis le premier jeu LEGO Star Wars sorti en 2005, les développeurs ont enchainé les projets originaux comme Bionicle Heroes, LEGO City Undercover et La Grande Aventure LEGO ou les jeux dérivés de licences comme LEGO Harry Potter, LEGO Jurassic World ou la trilogie LEGO Batman. Son dernier jeu en date permettait de revivre l'épopée de Rey avec LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
.
Mais depuis cette sortie, le studio est resté assez silencieux. Alors que l'attente commence à être longue pour les joueurs accros aux petites briques, un journaliste a indiqué que le studio travaillait bien sur un nouveau jeu LEGO.
Le nouveau titre LEGO de TT Games ne sortira pas en 2025
L'information en question a été partagée par Jason Schreier, l'un des membres de la rédaction du média Bloomberg. Invité sur le plateau de Kinda Funny Games, il a été questionné sur l'avenir des jeux Warner Bros. Games, notamment pour revenir sur la fermeture de plusieurs studios et l'annulation de Wonder Woman
. Cependant, TT Games appartient à Warner Bros. depuis 2008. De fait, le rôle du studio dans les années à venir a été évoqué.
Jason Schreier a confirmé que TT Games était toujours actif et que les équipes de développement travaillent bien sur un nouveau jeu vidéo LEGO. Ce dernier n'a pas encore été annoncé et la licence qui sera mise à l'honneur n'est pas encore connue
. D'ailleurs, il est encore trop tôt pour savoir si ce jeu sera un titre à licence ou un opus axé sur les marques originales de LEGO, comme la collection LEGO DREAMZzz.
Cependant, le journaliste a affirmé que ce jeu serait disponible au cours de l'année 2026
, sans date plus précise pour le moment. Amateurs de petites briques vidéoludiques, il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience.
commentaire (0)