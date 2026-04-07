Un jeu vidéo centré sur Dark Maul pourrait enfin voir le jour



le 07 avril 2026 à 17h26 Publié par Corentin Rimbert le 07 avril 2026 à 17h26

L'acteur emblématique Sam Witwer, voix officielle de Dark Maul, relance l'espoir d'un jeu vidéo entièrement dédié au célèbre seigneur Sith. Alors qu'un projet similaire avait été tragiquement annulé il y a plus de dix ans, l'idée de raconter une histoire inédite séduit de nouveau les passionnés de Star Wars.