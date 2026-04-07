Un jeu vidéo centré sur Dark Maul pourrait enfin voir le jour

L'acteur emblématique Sam Witwer, voix officielle de Dark Maul, relance l'espoir d'un jeu vidéo entièrement dédié au célèbre seigneur Sith. Alors qu'un projet similaire avait été tragiquement annulé il y a plus de dix ans, l'idée de raconter une histoire inédite séduit de nouveau les passionnés de Star Wars.
L'univers de Star Wars regorge de figures emblématiques, mais peu suscitent autant de fascination que l'apprenti de Dark Sidious
. Sam Witwer, l'acteur qui prête sa voix au célèbre Zabrak dans de nombreuses productions, vient de relancer une idée qui fait rêver de nombreux joueurs, la création d'un jeu vidéo intégralement consacré à Dark Maul
.
Un acteur prêt à prendre les commandes
Sam Witwer n'est pas un novice dans l'industrie vidéoludique. Connu pour avoir incarné Starkiller dans la série Le Pouvoir de la Force
, il a également doublé Dark Maul dans Star Wars Battlefront 2 et LEGO Star Wars : La Saga Skywalker
. Récemment mis en lumière par la série animée Maul Shadow Lord sur Disney+, l'acteur a profité d'un entretien avec Discussing Film pour exprimer son désir de porter le personnage au centre de sa propre aventure interactive.
Selon lui, le potentiel narratif est immense
. Il affirme même savoir exactement quelle direction artistique et scénaristique prendre si un studio décidait de valider le projet. « Nous pourrions raconter une histoire incroyable.
»
Cette déclaration a immédiatement fait réagir la communauté, beaucoup estimant que des éditeurs majeurs comme Electronic Arts ou Ubisoft auraient tout intérêt à se pencher sur cette opportunité
.
Le fantôme du projet annulé par Disney
L'idée d'un jeu centré sur l'antagoniste de La Menace Fantôme n'est pourtant pas nouvelle
. Il y a plus d'une décennie, le studio Red Fly travaillait activement sur un titre provisoirement nommé « Maul
». Ce jeu d'action à la troisième personne devait raconter l'ascension du jeune guerrier au sein de la hiérarchie Sith. Malheureusement, le rachat de Lucasfilm par Disney a entraîné l'annulation pure et simple du développement
.
En 2015, Dan Borth, membre de Red Fly Studio, avait tenté de ressusciter le projet en préparant une démo destinée à convaincre Electronic Arts. Des concepts arts montrant le seigneur sombre dans diverses tenues avaient même fuité, ravivant la flamme des passionnés. Depuis, le studio est resté silencieux, laissant cette aventure au stade de fantasme vidéoludique.
L'avenir des jeux vidéo Star Wars
Si le projet Dark Maul reste pour l'instant hypothétique
, l'actualité vidéoludique de la franchise est loin d'être au point mort. Pas moins de cinq jeux sont en développement plus ou moins actifs, parmi lesquels nous retrouvons Star Wars Zero Company
, un jeu tactique prévu pour cette année, mais aussi un jeu de course, Star Wars: Galactic Racer
, toujours pour 2026. À plus long terme, nous devrions avoir le droit à Star Wars: Fate of the Old Republic
, Star Wars Eclipse
et Star Wars: Knights of The Old Republic Remake
s'il n'est pas annulé. N'oublions pas non plus le troisième épisode de la saga Star Wars Jedi, mettant en avant Cal Kestis, qui n'a pas encore été présenté.
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