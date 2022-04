LEGO Star Wars : The Skywalker Saga meilleur démarrage pour un jeu LEGO

PC Édition Standard → 37,89 € au lieu de 49,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 45,88 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 47,69 € au lieu de 59,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Près de trois ans après son annonce,, ce qui n'a pas manqué de ravir les joueurs. Si vous doutiez que ce jeu fût attendu, il suffit de regarder les statistiques liées à cette production sur Steam, laquelle bat plusieurs records.En effet,, atteignant un pic à 82 446 utilisateurs simultanés. Avant ça, le record était pour LEGO Marvel Super Heroes, avec un timide 5 953 joueurs simultanés. Cela confirme donc que TT Games et Warner Bros. Games ont bien fait de nous pondre cette compilation des neuf films, avec quelques fonctionnalités inédites pour la licence.La meilleure performance reste Jedi: Fallen Order avec 46 550. Cela s'explique, en partie, parce que les jeux Star Wars édités par EA ne s'étaient pas rendus disponibles sur Steam dès leur sortie, mais plus tard, ce qui biaise ces résultats.LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, se place donc parmi les jeux Steam les plus populaires, et devrait y rester pendant quelques semaines, étant donné qu'il est doté d'une durée de vie relativement importante (évidemment, il y a neuf films). En outre, sachez qu'il est possible de débloquer des personnages secrets, grâce à des codes Si vous souhaitez acquérir LEGO Star Wars : The Skywalker Saga tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :