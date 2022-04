LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Quelle est sa durée de vie ?

Quelle est la durée de vie de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga ?

Histoire principale → Entre 20 et 25 heures.

→ Entre 20 et 25 heures. Histoire principale et quêtes secondaires → Environ 45 heures.

→ Environ 45 heures. Terminer le jeu complètement → Entre 80 et 100 heures.

PC Édition Standard → 37,89 € au lieu de 49,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Deluxe → 45,88 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 47,69 € au lieu de 59,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Ça y est, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est désormais disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Complet et retraçant l'histoire de plusieurs personnages Skywalker, les neuf films sortis au cinéma, vous pourriez vous demanderChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Notez que LEGO Star Wars : The Skywalker Saga retrace les 9 films, et donc l'arc d'Anakin, de Luke et de Rey. Ce qui en fait un jeu plutôt complet et riche en choses à faire.Ci-dessous, vous pouvez retrouver, une estimation deen fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et quêtes secondaires, terminer totalement le jeu). Notez tout de même que ce nombre d'heures peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque recoin des niveaux ou, à l'inverse, ne vous intéresser qu'à l'histoire principale. Par ailleurs, plusieurs collectibles sont à trouver. Finalement, cela dépendra également de vos capacités à résoudre les énigmes se présentant devant vous.Ainsi, vous en conviendrez certainement,. Le titre devrait ainsi vous occuper un certain temps.Si vous souhaitez acquérir LEGO Star Wars : The Skywalker Saga tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming, vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :