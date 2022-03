LEGO Star Wars : The Skywalker Saga : Le Côté Obscur de la Force se dévoile davantage dans un nouveau trailer

PC

Édition Standard → 37,89 € au lieu de 49,99 €, soit 24 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il n'y a pas si longtemps, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est passé Gold . Ce qui signifie que le jeu sortira bel et bien le 5 avril prochain. Alors que le compte à rebours avant sa sortie officielle a débuté, la communication autour du soft s'intensifie.Récemment, lors de l'édition Spring Showcase du Future Games Show de cette année, un nouveau trailer de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga a été diffusé.Nous avons ainsi pu voir certains visages familiers et quelques Sith de renom : Dark Vador, Dark Maul, le Conte Dooku, l'Empereur Palpatine, le chef suprême Snoke et le général Grevious. Sans oublier, le grand méchant de la saga Rey, Kylo Ren.Par ailleurs, la vidéo présente quelques séquences de gameplay, qui devraient ravir les petits et les grands. Pour rappel,, soient l'arc narratif autour d'Anakin, de Luke et de Rey.Dans tous les cas, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter : LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est prévu pourVous pouvez d'ores et déjà précommander le titre, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :