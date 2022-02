LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est passé Gold

#LEGOStarWarsGame has gone gold - cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they've put into the game.



Fun fact: When a game is gold it means it's ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est devenu chose commune de voir un titre estampillé LEGO, voire plusieurs parfois, arriver au cours d'une année. Ainsi, en ce début d'année 2022, les joueurs et les joueurs vont pouvoir se replonger dans l'univers créé par George Lucas, Star Wars. En effet,Cette date ne risque plus de changer,. Dans un tweet récent sur le compte officiel LEGO Star Wars Game, l'équipe de développement a partagé cette information. Ils rappellent d'ailleurs que lorsqu'un jeu passe Gold, cela signifie bien qu'il est prêt à être envoyé pour production des versions physiques.. Il convient de noter que les joueurs et les joueuses pourront parcourir le titre dans quel ordre, et pourront ainsi commencer le périple de Rey, avant de s'intéresser à l'histoire d'Anakin puis de Luke, par exemple. Chaque arc est articulé autour de cinq missions et plus de 300 personnages seront jouables. Il sera possible d'explorer les fameuses planètes Tatooine, Bespin, Kashyyyk, et bien d'autres.