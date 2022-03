LEGO Star Wars : The Saga Skywalker proposera des personnages inédits

Vous verrez des personnages dans ce jeu que vous n'avez jamais vu auparavant dans les films ou nos jeux Star Wars. Nous les avons créés simplement pour ce jeu.

Alors que la sortie de LEGO Star Wars : The Saga Skywalker est prévue pour le début du mois d'avril, TT Games continue de nous en dire un peu plus à son sujet. Par exemple, nous avons récemment appris que. C'est par exemple le cas de « Mama the Hut » qui est, selon l'un des développeurs, simplement Jabba the Hut avec du rouge à lèvres.D'autres personnages, peu mis en avant dans les films, seront également de la partie,. Dans les films, nous ne la voyons qu'une poignée de seconde, dans La Menace Fantôme.La vidéo dans laquelle nous apprenons cette information rappelle également l'ambition du monde créer pour ce jeu. Les planètes, notamment, ont été soignées, pour retranscrire parfaitement l'ambiance des films, à l'image d'Endor, lieu d'une bataille décisive dans le sixième épisode. En outre, les joueurs auront la possibilité de prendre part à quelques mini-jeux durant leur partie, pour se détendre.La sortie de LEGO Star Wars : The Saga Skywalker est programmée pour le 5 avril 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Récemment, le contenu post-lancement a été dévoilé, permettant de découvrir 7 packs de personnages