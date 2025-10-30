Le MMO Le Seigneur des Anneaux également annulé par Amazon

Le projet d'un MMO inspiré du Seigneur des Anneaux chez Amazon vient d'être abandonné. Cette décision intervient dans un contexte de licenciements massifs au sein de la division jeux vidéo du géant américain, conséquence directe d'un virage stratégique vers l'intelligence artificielle.
La vague de licenciements qui touche plusieurs milliers d'employés d'Amazon a eu des répercussions majeures sur son activité gaming. Parmi les victimes de cette restructuration, nous retrouvons New World, le MMORPG maison lancé en 2021
, qui passe désormais en mode maintenance avant une fermeture programmée en 2026. Mais surtout, un autre projet d'envergure vient d'être rayé de la carte, le MMO Le Seigneur des Anneaux, annoncé en 2023
.
Un projet ambitieux qui n'aura jamais vu le jour
Annoncé il y a donc deux ans
, ce MMO basé sur l'univers de Tolkien devait marquer un tournant pour Amazon Games. Malheureusement, le développement s'est arrêté net après la vague de licenciements. Ashleigh Amrine, ancienne ingénieure senior chez Amazon Games, a confirmé sur LinkedIn
(dans une publication qui n'est plus visible) que l'équipe travaillant sur Le Seigneur des Anneaux avait été dissoute.
Cette annulation illustre une fois de plus la difficulté d'Amazon à s'imposer dans l'industrie vidéoludique. Malgré la création de Amazon Games en 2012 et quelques succès initiaux, le studio n'a jamais réussi à maintenir l'intérêt du public, même avec New World, son titre phare.
Une réorientation stratégique vers l'intelligence artificielle
Derrière cette restructuration se cache un changement de cap vers les technologies d'IA
. Le groupe entend désormais concentrer ses investissements sur ce domaine, au détriment de certains secteurs jugés moins rentables, dont le jeu vidéo.
Ce pivot brutal met également en péril Amazon Luna, son service de cloud gaming, dont la survie semble incertaine. L'exemple de Google Stadia plane encore, et l'avenir d'Amazon dans le jeu vidéo paraît désormais compromis, malgré la concurrence féroce de Microsoft et son écosystème Xbox.
Une perte humaine avant tout
Au-delà de la disparition du projet Le Seigneur des Anneaux, qui témoigne également de la difficulté d'adapter ce riche univers, c'est surtout la perte de nombreux emplois
qui suscite l'émotion au sein de l'industrie. Les licenciements massifs ont touché plusieurs pôles internes, laissant de nombreux développeurs sur le carreau.
Le virage vers l'IA, motivé par des considérations économiques plutôt que créatives, interroge sur la direction prise par Amazon. Si cette stratégie peut sembler rationnelle sur le plan financier, elle laisse un goût amer aux passionnés et aux employés qui espéraient voir Amazon Games enfin tenir sa promesse d'un grand MMO épique. À l'opposée de ce qu'a déclaré Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, qui ne souhaite pas miser sur l'IA pour les jeux vidéos
.
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