GTA 7 développé grâce à l'IA ? Le PDG de Take-Two n'y pense pas une seconde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 12h06
Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive, estime qu'une intelligence artificielle ne saurait créer un jeu comme Grand Theft Auto, jugeant les résultats trop « dérivatifs » et juridiquement fragiles.
GTA 7 développé grâce à l'IA ? Le PDG de Take-Two n'y pense pas une seconde
Alors que l'intelligence artificielle s'impose dans de nombreux domaines créatifs, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s'est montré catégorique, le prochain Grand Theft Auto ne pourra pas être développé par l'IA. Dans un entretien accordé à CNBC, il a expliqué que la technologie restait incapable de produire une œuvre originale ou juridiquement protégée, d'autant plus avec l'ampleur d'un GTA, qui reste une création XXL.

Une propriété intellectuelle impossible à protéger

Selon Strauss Zelnick, les créations issues d'outils génératifs ne peuvent pas être revendiquées comme propriété intellectuelle. « Nous devons protéger notre propriété intellectuelle, mais aussi respecter celle des autres. Si vous créez une œuvre avec l'IA, elle n'est pas protégeable. »

Une limite qui, selon lui, empêche toute utilisation directe de ces outils dans la conception de jeux majeurs comme Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption.

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Une créativité humaine irremplaçable

Même sans contrainte juridique, le dirigeant estime que l'IA n'est pas apte à concevoir un univers aussi riche qu'un GTA.
Pourrait-on appuyer sur un bouton et créer l'équivalent du plan marketing de Grand Theft Auto ? Non. D'abord, ce n'est pas encore possible, et ensuite, le résultat ne serait pas très bon. Vous obtiendriez quelque chose de très dérivatif. 
Pour lui, l'intelligence artificielle repose sur un principe fondamentalement rétrospectif : elle exploite des données existantes, ce qui limite sa capacité à innover ou à raconter une histoire inédite.

zelnick

Une approche contraire à la création artistique

Enfin, Strauss Zelnick souligne que l'IA peut exceller dans des domaines analytiques, comme la recherche médicale, mais échoue dès qu'il s'agit d'imaginer des univers narratifs. « Tout ce qui s'appuie sur des données passées fonctionne bien. Mais dans notre métier, ce qui ne s'y rattache pas sera très mauvais. »

Une déclaration qui fera donc plaisir aux joueurs et qui intervient alors que plusieurs studios ont annoncé miser sur l'IA pour la création, à l'instar de KRAFTON, Microsoft ou EA. 

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Dans tous les cas, le prochain GTA, qui pourrait être GTA 7, est loin d'être d'actualité, étant donné que Rockstar est actuellement concentré sur Grand Theft Auto VI, dont la sortie est attendue pour le 26 mai 2026, sur PS5 et Xbox Series. Il devrait arriver sur PC un peu plus tard. D'ailleurs, une nouvelle bande-annonce pourrait être publiée d'ici peu de temps.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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