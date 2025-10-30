GTA 7 développé grâce à l'IA ? Le PDG de Take-Two n'y pense pas une seconde

Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive, estime qu'une intelligence artificielle ne saurait créer un jeu comme Grand Theft Auto, jugeant les résultats trop « dérivatifs » et juridiquement fragiles.
Alors que l'intelligence artificielle s'impose dans de nombreux domaines créatifs, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s'est montré catégorique, le prochain Grand Theft Auto ne pourra pas être développé par l'IA
. Dans un entretien accordé à CNBC
, il a expliqué que la technologie restait incapable de produire une œuvre originale ou juridiquement protégée, d'autant plus avec l'ampleur d'un GTA, qui reste une création XXL.
Une propriété intellectuelle impossible à protéger
Selon Strauss Zelnick, les créations issues d'outils génératifs ne peuvent pas être revendiquées comme propriété intellectuelle. « Nous devons protéger notre propriété intellectuelle, mais aussi respecter celle des autres. Si vous créez une œuvre avec l'IA, elle n'est pas protégeable.
»
Une limite qui, selon lui, empêche toute utilisation directe de ces outils dans la conception de jeux majeurs comme Grand Theft Auto
ou Red Dead Redemption
.
Une créativité humaine irremplaçable
Même sans contrainte juridique, le dirigeant estime que l'IA n'est pas apte à concevoir un univers aussi riche qu'un GTA
.
Pourrait-on appuyer sur un bouton et créer l'équivalent du plan marketing de Grand Theft Auto ? Non. D'abord, ce n'est pas encore possible, et ensuite, le résultat ne serait pas très bon. Vous obtiendriez quelque chose de très dérivatif.
Pour lui, l'intelligence artificielle repose sur un principe fondamentalement rétrospectif : elle exploite des données existantes, ce qui limite sa capacité à innover ou à raconter une histoire inédite.
Une approche contraire à la création artistique
Enfin, Strauss Zelnick souligne que l'IA peut exceller dans des domaines analytiques, comme la recherche médicale, mais échoue dès qu'il s'agit d'imaginer des univers narratifs. « Tout ce qui s'appuie sur des données passées fonctionne bien. Mais dans notre métier, ce qui ne s'y rattache pas sera très mauvais.
»
Une déclaration qui fera donc plaisir aux joueurs et qui intervient alors que plusieurs studios ont annoncé miser sur l'IA pour la création, à l'instar de KRAFTON, Microsoft ou EA. Dans tous les cas, le prochain GTA, qui pourrait être GTA 7, est loin d'être d'actualité
, étant donné que Rockstar est actuellement concentré sur Grand Theft Auto VI
, dont la sortie est attendue pour le 26 mai 2026, sur PS5 et Xbox Series
. Il devrait arriver sur PC un peu plus tard. D'ailleurs, une nouvelle bande-annonce pourrait être publiée d'ici peu de temps
.
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