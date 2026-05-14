Malgré le MMO annulé, un autre jeu Le Seigneur des Anneaux serait en développement chez Amazon

En octobre 2025, une importante vague de licenciements annonçait l'annulation du jeu Le Seigneur des Anneaux développé par Amazon Games. Mais le géant aurait encore quelque chose en réserve pour la franchise.

Comptant parmi les projets les plus attendus d'Amazon Games, le MMO Le Seigneur des Anneaux était également l'un des plus ambitieux. Si beaucoup attendaient avec impatience de pouvoir explorer la Terre du Milieu dans ce nouveau jeu, leurs espoirs ont volé en éclats le 30 octobre 2025 avec le licenciement de plusieurs personnes travaillant sur le projet.

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Techniquement, l'annulation n'a jamais été officialisée par Amazon, même si tout laissait supposer que c'était bien le cas. Quand la nouvelle est tombée, le titre était uniquement en phase de pré-production. Mais aujourd'hui, une déclaration officielle de Jeff Grattis confirme l'annulation, mais pas la mise au placard de la licence.

Un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux annoncé par Jeff Grattis

Récemment interrogé par Eurogamer, le responsable des jeux d'Amazon a mis au point quelques détails concernant l'exploitation de la licence du Seigneur des Anneaux. Dans un premier temps, les journalistes demandent directement à Jeff Grattis si le MMO Le Seigneur des Anneaux est définitivement abandonné.

Mais dans sa réponse, ce dernier a préféré joué la carte de la prudence. Même si elle sous-entend que le titre est bien annulé, une autre surprise a été confirmée lors de cet échange.

Notre équipe créative continue d'explorer une nouvelle expérience de jeu captivante qui rende justice à l'univers de Tolkien ; nous travaillons en étroite collaboration avec Middle-earth Enterprises et restons enthousiastes quant à cette licence.

De nombreuses questions sur ce nouveau projet, mais aussi sur l'avenir des MMO édités par Amazon

Un autre jeu Le Seigneur des Anneaux est donc bien en cours de développement, mais Amazon ne semble pas vouloir créer de nouveau MMORPG. La firme possède déjà trois projets de ce type dans son catalogue : New World Aeternum, Lost Ark ainsi que Throne & Liberty. Cette piste est donc écartée, mais aucune autre information n'a été révélée.

Malgré cette bonne nouvelle, les admirateurs du Seigneur des Anneaux restent sceptiques. Tant qu'une annonce officielle ou une bande-annonce n'a pas été diffusée, il vaut mieux rester vigilant.