Layers of Fear 3 officialisé par Bloober Team pour les 10 ans de la franchise

Le décompte à la rose lancé par Bloober Team est enfin terminé et la révélation qu'il cachait a comblé bien des joueurs. Layers of Fear 3 est actuellement en développement, mais il y a un hic.
Sa rose et ses mystérieuses phrases ont intrigué les joueurs pendant plusieurs semaines. Bloober Team, déjà derrière Silent Hill 2 Remake, avait décidé de jouer la carte de la peur pour le 15 février avec un décompte inquiétant
et d'étranges indices.
Si certains noms ont été évoqués en ligne, les développeurs ont rapidement démenti les rumeurs. Mais quelques heures après la fin de la fête des amoureux, le voile est tombé. Le décompte cachait en réalité deux annonces liées à une seule et même franchise, avec une révélation de taille : le développement de Layers of Fear 3
.
Le retour de la franchise horrifique sous le signe d'une rose malade
Dans une courte vidéo partagée sur la chaîne officielle du studio, les joueurs ont pu découvrir le lien avec la rose, l'un des indices clés utilisés dans le décompte de Layers of Fear 3. La fleur est une référence au poème « The Sick Rose »
écrit en 1794 par William Blake et publié dans le recueil Songs of Innocence and of Experience.
Le trailer montre un homme en train de déclamer les vers du poème en question, tandis que d'étranges portraits et un sablier apparaissent de manière furtive.
Le trailer se conclut avec la révélation tant attendue par les fidèles de la franchise. D'ailleurs, elle n'a pas surpris certains d'entre eux car rappelons que Layers of Fear célèbre son 10e anniversaire en 2026.
En effet, le premier jeu de la saga est arrivé sur PS4, Xbox One et PC il y a 10 ans jour pour jour, le 16 février 2016. Cette annonce ressemble donc à un cadeau pour marquer ce tournant majeur
.
Sur quels supports et à quelle date sortira Layers of Fear 3 ?
Mais à la surprise générale, aucune autre information n'a été partagée via cette courte vidéo. Pour l'instant, nous ignorons sur quel support et à quelle date sortira Layers of Fear 3
. Bloober Team travaille actuellement sur le remake du premier Silent Hill
, mais aussi sur deux projets uniquement désignés par des noms de code. Connus comme Project M et Project F, ils sont prévus pour 2026, sans précisions supplémentaires.
Voir le troisième opus de Layers of Fear pour les 10 ans de la franchise est donc encore incertain. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer plus de précisions dans les prochains mois.
commentaire (1)
Bonne nouvelle, le 1 est un classique de l'horreur avec la saga amnesia, une sortie pour halloween serait sympa