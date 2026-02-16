Layers of Fear 3 officialisé par Bloober Team pour les 10 ans de la franchise



le 16 février 2026 à 17h23 Publié par Justine Manchuelle le 16 février 2026 à 17h23

Le décompte à la rose lancé par Bloober Team est enfin terminé et la révélation qu'il cachait a comblé bien des joueurs. Layers of Fear 3 est actuellement en développement, mais il y a un hic.