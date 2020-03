Last Oasis se trouve une date de sortie

Si mois après sa date de sortie initiale, Last Oasis arrive en accès anticipé sur Steam.

En effet,, le MMO de survie post-apocalyptique, devait dans un premier temps débarquer en accès anticipé sur PC le 3 septembre dernier, mais Donkey Crew en charge de l'édition et du développement de celui-ci, avait repoussé sa sortie, sans nous donner de plus amples indications. C'est par le biais d'une nouvelle bande-annonce que le studio polonais a levé le voile sur la, prévue à la fin du mois de mars.Ce MMO propose une expérience dans un futur assez lointain, où la planète Terre a cessé sa rotation suite à un événement ayant fait disparaître la Lune. De ce fait, la Terre ne possède plus que deux environnements que tout oppose, habités par des humains qui doivent survivre tant bien que mal. Des clans sont créés, et de nombreux voyages sont organisés pour mettre la main sur diverses ressources. Comme vous le verrez par vous-mêmes, ces derniers ne se passent jamais comme prévu et peu reviennent en vie.proposera de nombreux combats, lesquels pourront s'effectuer au corps à corps ou alors via les machines fabriquées par ces humains, permettant également de se déplacer en limitant les risques. L'exploration, la survie et la construction sont les éléments-clés de. À noter que les joueurs auront également la possibilité de personnaliser entièrement leur personnage.Initialement prévu pour septembre dernier,. Notre partenaire