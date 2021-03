Last Oasis est disponible sur Xbox et lance sa saison 3

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'ambitieux jeu de survie multijoueur, Last Oasis , n'a pas connu un lancement des plus simples en mars 2020, ayant même dû fermer ses serveurs le temps de régler les nombreux problèmes. Toutefois, de l'eau a coulé sous les ponts depuis et la qualité du titre et son contenu se sont renforcés, même s'il est toujours en état d'accès anticipé.En cette fin de mois de mars, pour son premier anniversaire donc,, avec l'envie de tester quelque chose de nouveau et de voir comment réagit la communauté, en implantant des « royaumes » en tant que serveurs. Ces derniers ont des propriétés distinctes, comme la taille et le nombre de joueurs maximal par clan, dans le but que les plus puissants n'impactent pas ceux étant moins importants. De ce fait, si vous jouez seul ou avec un nombre restreint de personnes, vous pourrez choisir un royaume qui correspond à cela, ce qui devrait normalement améliorer l'expérience de jeu.L'autre information importante communiquée par le studio polonais est que, via le programme Game Preview, qui est similaire à Steam Early Access. Il est important de préciser qu'il faut un abonnement Xbox Live Gold pour y jouer sur consoles et que le cross-play est normalement disponible. Pour rappel, dans, le joueur se retrouve sur une Terre post-apocalyptique, et doit survivre en construisant des bases mobiles pour échapper au soleil brûlant, tout en récoltant de nombreuses ressources nécessaires pour évoluer dans ce monde hostile.