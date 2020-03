Suite aux nombreux problèmes de serveurs, Last Oasis ne sera pas jouable ces prochains jours, et les développeurs proposent aux joueurs insatisfaits un remboursement total.

Nos codeurs ont travaillé jour et nuit pour tenter de résoudre ce problème, mais ils ont besoin de sommeil. Nous devons correctement enquêter sur les raisons pour lesquelles nos tests n'ont pas détecté ce problème et trouver une solution.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En effet, malgré en lancement réussi en termes de ventes,, l'aspect technique n'a pas suivi, et le MMO de survie a rencontré une multitude de problèmes, notamment au niveau des serveurs. Disponible depuis ce 26 mars,, qui travaille 24 heures sur 24. Ce dernier a donc pris la lourde décision de mettre les serveurs hors-ligne durant les prochains jours (environ une semaine), pour travailler avec moins de pression, mais aussi permettre aux codeurs de se reposer, comme l'a indiqué le studio dans une courte vidéo Les développeurs continuent en expliquant qu'ils comprennent les critiques négatives à l'égard de, en dépit de son état d'accès anticipé. « Beaucoup d'entre vous ont mentionné que ce n'est pas de cette façon qu'un jeu en accès anticipé devait être lancé, et nous sommes tout à fait d'accord. »Qui plus est,a précisé que les joueurs qui ne sont pas satisfaits peuvent bénéficier d'un remboursement, quel que soit le temps de jeu, jusqu'au 1avril.Finalement, sachez que les retours de celles et ceux ayant joué àsans rencontrer de problèmes de serveurs sont plutôt positifs, espérons donc quearrive à les corriger dans les plus brefs délais, afin que ces joueurs soient toujours aussi enthousiastes à l'idée de découvrir ce MMO et découvrir cette Terre post-apocalyptique.