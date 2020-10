Last Oasis se dote d'une mise à jour majeure, nommée « Commerce »

Détail de la mise à jour Commerce dans Last Oasis

Plan de la Ville Antique - une toute nouvelle carte à explorer pour les nomades, avec de nouveaux sites à piller, de nouveaux camps rupu et plus encore.

- une toute nouvelle carte à explorer pour les nomades, avec de nouveaux sites à piller, de nouveaux camps rupu et plus encore. Marchands Errants - de nouveaux marchands errants peuvent être trouvés, même dans les endroits les plus inattendus, avec des objets uniques.

- de nouveaux marchands errants peuvent être trouvés, même dans les endroits les plus inattendus, avec des objets uniques. Quêtes Flottille de la Station Commerciale - une nouvelle source de Flots pour les nomades qui répondent aux demandes de la flottille, comme la chasse aux animaux sauvages dangereux et le transport de marchandises.

- une nouvelle source de Flots pour les nomades qui répondent aux demandes de la flottille, comme la chasse aux animaux sauvages dangereux et le transport de marchandises. Enchères Flottille de la Station Commerciale - permet d'enchérir contre d'autres nomades sur des armes, des outils, des tablettes et d'autres marchandises de différentes quantités et de différentes valeurs.

- permet d'enchérir contre d'autres nomades sur des armes, des outils, des tablettes et d'autres marchandises de différentes quantités et de différentes valeurs. Coffre-Fort Flots Global - le Coffre-Fort Flots Global permet aux nomades de réclamer de l'argent acquis auprès de n'importe quelle station de commerce.

- le Coffre-Fort Flots Global permet aux nomades de réclamer de l'argent acquis auprès de n'importe quelle station de commerce. Migration de Commandes Commerciales - permet la migration automatique des commandes vers d'autres stations de commerce lorsqu'une carte brûle.

- permet la migration automatique des commandes vers d'autres stations de commerce lorsqu'une carte brûle. Silur Walker - un nouveau Walker qui permet aux nomades d'emballer et de transporter des bases en pierre fortement défendues.

Même si Last Oasis n'est sorti qu'en accès anticipé, son contenu et ses nombreux problèmes ont déçu, faisant partir la plupart des joueurs. Toutefois, Donkey Crew, le studio polonais en charge de son développement, ne souhaite pas en rester là, et promet des améliorations notables. Après la série de mises à jour ayant eu lieu ces derniers mois, une plus importante est déployée, nommée « Commerce », qui a pour but d'inciter les joueurs à revenir en étoffant le contenu et les possibilités.Comme le suggère son nom,, puisque les joueurs auront maintenant la possibilité d'acheter plus de choses et plus souvent, notamment grâce aux flottilles commerciales, des walkers dédiés aux échanges, mais aussi des quêtes, vous demandant des choses de toutes sortes, comme allait chasser un animal dangereux. Outre apporter une certaine diversité,. Une nouvelle carte est également disponible.Vous pouvez retrouver les points les plus importants de la mise à jour ci-dessous, et le patch notes complet ici (en anglais).Qui plus est,. Finalement, un serveur de test, nommé Branch Beta, est lancé pour que les joueurs puissent tester en avant-première les nouveautés, avant qu'elles n'arrivent sur les serveurs live, pour limiter les problèmes lors de leur implantation. Last Oasis est, pour rappel, disponible sur PC en accès anticipé via Steam.