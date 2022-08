Last Oasis se dote d'une refonte totale, deux ans après

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 4,71 € au lieu de 24,99 €, soit 81 % de réduction.

Lors de la sortie de Last Oasis , en mars 2020, les problèmes avaient déjà commencé, à tel point que les serveurs ont été fermés temporairement tout en proposant à celles et ceux l'ayant acheté un remboursement. Avec le temps, l'expérience ne s'était pas réellement améliorée, bien que les développeurs aient ajouté plusieurs choses. Deux ans et demi après,En effet, comme nous pouvons le lire sur Steam, la saison 5 est « une refonte complète du jeu », sur tous les points. Par exemple, un grand nombre d'utilisateurs pointaient du doigt l'aspect PvP, puisqu'il était très difficile d'arriver dans un monde et d'évoluer, étant donné les autres joueurs venaient constamment vous tuer et récupérer vos ressources. C'est pourquoi le PvE est largement mis en avant, pour favoriser celles et ceux souhaitant jouer en solo ou sans affronter les clans ennemis.Du contenu est cependant ajouté, avec de nouvelles menaces, venues de la terre, avec notamment les Rupu, qui n'hésiteront pas à vous attaquer dès lors qu'ils vous croiseront. Un aperçu de tout cela est disponible en vidéo, ci-dessous.Pour le moment, cette mise à jour a permis à de nombreux joueurs de se replonger dans l'expérience, avec un pic à 4 392 utilisateurs simultanés sur Steam après la publication, alors que ces derniers mois, aucune fois la barre des 1 000 joueurs simultanés n'a été franchie. Reste à savoir si les retours seront bons et si cela motivera d'autres personnes à relancer Last Oasis.est disponible sur PC, Xbox One et Series, en accès anticipé.