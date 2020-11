Last Oasis annoncé sur Xbox One et Series X/S

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis mars 2020, uniquement sur PC en accès anticipé,, puisque Donkey Crew a rajouté du contenu afin d'améliorer l'expérience, qui n'était pas exempte de défaut à ses débuts. Si plusieurs problèmes persistent, le MMO de survie est dorénavant doté d'un gameplay attrayant et de fonctionnalité plus intéressantes, promettant un futur un peu plus radieux.Dans la continuité des nouveautés annoncées ces derniers mois,, lesquelles proposeront le cross-play pour jouer sur PC. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté et permettre au jeu de continuer sa croissance, à condition que les optimisations soient au rendez-vous. Qui plus est, il s'agira bel et bien de la même version, puisque selon le communiqué de presse,. Un teaser a été partagé pour l'occasion.Pour rappel, dansles joueurs se retrouvent sur une Terre post-apocalyptique, qui ne tourne plus autour du soleil. Pour rester en vie, les humains ont mis au point des Walkers, constructions en bois permettant de faire moult actions, comme se déplacer, récolter ou encore se battre et les quitter s'avère très risqué. Last Oasis est donc disponible sur Steam, en accès anticipé, et