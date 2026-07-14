La licence Kingdom Hearts nous donne rendez-vous pour un panel exclusif

Les maîtres de la Keyblade viennent d'annoncer un événement estival à ne pas manquer. L'univers de Kingdom Hearts aura droit à un segment spécial lors d'une grande convention américaine, mais Kingdom Hearts 4 sera-t-il présent ?

Kingdom Hearts 4 joue une nouvelle fois avec la patience de sa communauté. Même s'il a fait une brève apparition lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026, le quatrième opus de la saga mêlant les univers de Disney et de Square Enix reste éternellement discret. À l'exception du lancement simultané sur Nintendo Switch 2, aucune nouvelle information n'a été partagée depuis.

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Le temps est long pour les joueurs, d'autant que le titre a été annoncé en avril 2022. Mais parce qu'elle permet d'explorer les univers de Disney et de rencontrer ses personnages cultes, la franchise Kingdom Hearts a le droit de s'inviter chez Mickey. D'ailleurs, c'est ce qu'elle compte faire du 14 au 16 août 2026.

Sora et ses amis présents à la D23 2026

Tous les 2 ans, l'été est marqué par le retour de la D23, la convention dédiée à toute l'actualité de Disney. Lors de cet événement, de nombreux intervenants se succèdent sur scène pour présenter les films en cours de développement, les nouveautés prévues pour les différents parcs à thème, les paquebots de croisière de la compagnie, les événements spéciaux et plus encore.

Pour beaucoup, la convention est l'occasion de découvrir en avant-première des images des prochains films Disney, à l'image de Billie: À La croisée des Mondes qui sortira à la fin de l'année. Cependant, il a été confirmé qu'un event « Deep Dive Kingdom Hearts » aurait lieu sur la scène de la D23 le 15 août prochain.

Aucune garantie de voir Kingdom Hearts 4 lors de cette présentation

Si la nouvelle va enchanter les joueurs, ceux-ci doivent rester méfiants. En effet, à l'heure actuelle, rien ne garantit que de nouvelles informations sur Kingdom Hearts 4 seront révélées pendant ce panel. D'autant que les versions de Mickey, Donal et Dingo présentes dans les jeux de la saga apparaissent de manière exceptionnelle dans les parcs Disney lors d'événements spéciaux comme les soirées d'Halloween.

Il est donc possible que ce segment soit consacré à des produits dérivés Kingdom Hearts, à la présence des personnages dans les parcs ou à tout autre élément plus proche de l'univers de Disney que du jeu vidéo. Mais l'espoir est permis et les maîtres de la Keyblade en sauront plus dans très peu de temps. Alors rendez-vous dans un mois pour découvrir ce que le monde de Kingdom Hearts nous réserve !