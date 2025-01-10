Kingdom Hearts 4 : Son créateur donne quelques indices sur son histoire

Dans le cadre du 15e anniversaire de l'opus Birth by Sleep, Tetsuya Nomura a partagé quelques informations sur les aventures de Sora, mais surtout sur Kingdom Hearts 4.
Depuis la mise en ligne de sa première bande-annonce en 2022, Kingdom Hearts 4
est resté très discret et très secret. La vidéo présentant un aperçu des prochaines aventures de Sora a déstabilisé la communauté, notamment dans son environnement. Le héros à la Keyblade abandonne les univers colorés des films Disney pour Quadratum, une ville relativement moderne et inspirée de Shibuya.
Face au manque de nouvelles informations, les plus fervents défenseurs de la franchise redoutent des retards ou des problèmes similaires à ceux qu'a pu connaître Kingdom Hearts III. Mais le 9 janvier 2025, un message partagé par Tetsuya Nomura (co-créateur de la franchise) a redonné de l'espoir aux joueurs
attendant désespérément des nouvelles de cet opus.
L'arc du Maître perdu au centre de l'histoire de Kingdom Hearts 4
Dans un long message publié sur X/Twitter, Tetsuya Nomura revient entre autres sur l'impact de l'épisode Birth by Sleep dans la compréhension de l'histoire globale de Kingdom Hearts. Il s'attarde également sur l'un des grands thèmes de cet opus, à savoir les points de divergence, les carrefours et les choix à faire
, aussi douloureux soient-ils. Or, cet élément du message commémoratif aurait un lien avec le scénario de Kingdom Hearts 4 et le fameux Arc du Maître perdu.
Le mythe du carrefour est très apprécié par Tetsuya Nomura. Mais il stipule que pour obtenir quelque chose et avancer, il est nécessaire de perdre quelque chose ou de le laisser derrière soi. Dans le message, il évoque notamment un point central de Kingdom Hearts III : la rencontre entre les Maîtres perdus et Xigbar, ancien membre de l'Organisation XIII.
En croisant le chemin de ce personnage, les Maîtres perdus auraient gagné mais en perdant quelque chose qui est encore très mystérieux.
Même si Tetsuya Nomura précise que l'Arc du Maître perdu marque le début de la fin de l'histoire de Sora, il indique qu'il « s'agit d'une histoire pour une autre fois ».
Ces révélations pourraient laisser sous-entendre qu'une nouvelle bande-annonce pourrait être diffusée prochainement, pour la plus grande joie des passionnés de la franchise. Mais cela reste hypothétique sans annonce officielle de la part de Square Enix ou des créateurs de la saga.
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