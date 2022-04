Kingdom Hearts 4 : Qui est la jeune fille du trailer ?

Kingdom Hearts 4, qui est la jeune fille ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les fans de la licence Kingdom Hearts, et même les nouveaux venus, ont eu de quoi se réjouir, le week-end dernier :. Square Enix a officialisé cela, récemment. Pour l'occasion, le studio de développement et éditeur a d'ailleurs partagépour Kigdom Hearts 4. Vidéo dans laquelle nous retrouvons Sora, mais aussiDans le trailer, au moment où Sora se réveille, une jeune fille vient lui parler et lui révèle qu'il est à Quadratum. Il s'agit de. Elle est déjà présente dans l'univers Kingdom Hearts puisqu'elle apparaît dansSelon le wiki Kingdom Hearts , elle est. Elle devait devenir le cinquième et dernier leader d'Union, après la guerre des Keyblades. Malheureusement, elle n'a pas pu endosser ce rôle. Nous ne vous en dirons pas plus à ce sujet, pour ne pas vous spoiler.Ainsi, Strelitzia a certainement un grand rôle à jouer dans Kingdom Hearts 4. Mais Square Enix n'a pas dévoilé davantage d'informations la concernant, à l'heure actuelle. Il faudra donc attendre d'autres communications officielles au sujet du jeu, pour espérer en apprendre davantage sur le lien entre Sora et Strelitzia.Au moment où nous écrivons ces lignes,ne possède pas de date ni de fenêtre de sortie. Nous ne savons pas encore quelles sont les plateformes de jeu visées. Il y a, tout de même, de fortes chances que le soft débarque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.