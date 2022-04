Kingdom Hearts 4 : La version finale sera sous Unreal Engine 5

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ce n'est plus un secret ni une surprise : Kingdom Hearts 4 est bel et bien en cours de développement. Square Enix a fait une annonce officielle le week-end dernier, dans le cadre des 20 ans de la licence. D'ailleurs, lors de l'événement, les développeurs ont partagé un trailer pour Kingdom Hearts 4, dont les séquences étaient sous Unreal Engine 4.En effet, pour le tout premier trailer de Kingdom Hearts 4, le studio de développement a utilisé l'Unreal Engine 4. Or, il ne s'agirait pas du moteur définitif. Selon les propos rapportés par le magazine japonais Famitsu . Les journalistes écrivent et affirment : « Le jeu complet sera réalisé sous Unreal Engine 5, et la qualité de l'éclairage et des détails sera supérieure, selon plusieurs niveaux ».De ce fait, et si cela se révèle vrai, nous pouvons nous attendre àà ce que nous avons pu voir pour le moment. D'ailleurs, il y a fort à parier que Square Enix partagera de plus amples visuels concernant Kingdom Hearts 4, dans les semaines ou mois à venir.Au moment où nous écrivons ces lignes,ne possède pas de date ni de fenêtre de sortie. Nous ne savons pas encore quelles sont les plateformes de jeu visées. Il y a, tout de même, de fortes chances que le soft débarque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.