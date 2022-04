Kingdom Hearts 4 : De plus amples informations à une « date très ultérieure »

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Square Enix a officialisé le développement de Kingdom Hearts 4, dimanche 10 avril, lors de l'événement célébrant les 20 ans de la licence Kingdom Hearts. Et si nous avons eu le droit à un premier trailer, de plus amples informations au sujet du titre ne devraient pas arriver avant un certain temps.En effet, le directeur de la série, Tetsuya Nomura, s'est exprimé à ce sujet pendant une session Q&A, lors dudit événement. Selon les fans présents et le site Kingdom Hearts KH13 , nous n'aurons le droit à plus de détails concernant Kingdom Hearts 4 qu'à « une date très ultérieure ». Nous devrions, seulement, avoir plus d'informations au sujet du jeu que « bien après la période de l'E3 ». D'ailleurs, pour rappel, l'E3 est annulé cette année De ce fait, il ne faut pas s'attendre à voir Kingdom Hearts 4 au cœur de l'actualité dans les prochaines semaines, en dehors de rumeurs ou renseignements non officiels circulant sur la Toile. Square Enix communiquera au sujet de ce quatrième opus, quand il se sentira prêt. Évidemment, nous serons au rendez-vous afin de vous transmettre les dernières actualités concernant Kingdom Hearts 4.Pour le moment, la date de sortie den'a pas été dévoilée. Nous ne savons pas encore quelles sont les plateformes de jeu visées. Il y a tout de même de fortes chances que Kingdom Hearts 4 débarque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Si vous désirez vous procurer les précédents jeux Kingdom Hearts sur consoles PlayStation, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement de belles réductions sur les cartes PSN :