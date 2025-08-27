PS Store : Faites de belles économies grâce à la promotion « À vos marques, prêts, jouez ! » (jusqu'au 11 septembre 2025)

Le PlayStation Store s'est, très récemment, offert une toute nouvelle promotion, soit « À vos marques, prêts, jouez ! », qui propose de belles réductions sur des centaines de jeux.
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit « À vos marques, prêts, jouez ! ». Cette nouvelle promotion, qui propose des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants, permet dès lors aux joueurs et aux joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies plus ou moins importantes. Remarquons, à ce propos, que la promotion « À vos marques, prêts, jouez ! » du PS Store se termine le 11 septembre 2025.
La promotion « À vos marques, prêts, jouez ! » du PS Store (jusqu'au 11 septembre 2025)
Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion « À vos marques, prêts, jouez ! » du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
Call of Duty: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 79,99 €.
Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 22,49 € au lieu de 49,99 €.
Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard (PS5) → 14,99 € au lieu de 74,99 €.
Red Dead Online (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 48,99 € au lieu de 69,99 €.
Sea of Thieves (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
Star Wars Outlaws (PS5) → 35,99 € au lieu de 79,99 €.
Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
Avatar: Frontiers of Pandora - Édition Gold (PS5) → 27,49 € au lieu de 109,99 €.
Resident Evil 4 Gold Edition (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
Assassin's Creed Mirage - Édition Deluxe (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
Atomic Heart (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.
The Division 2 (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.
Rise of the Ronin (PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €.
Mass Effect Édition Légendaire (PS4) → 6,99 € au lieu de 69,99 €.
Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
PlayStation
Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)