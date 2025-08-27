PS Store : Faites de belles économies grâce à la promotion « À vos marques, prêts, jouez ! » (jusqu'au 11 septembre 2025)

Le PlayStation Store s'est, très récemment, offert une toute nouvelle promotion, soit « À vos marques, prêts, jouez ! », qui propose de belles réductions sur des centaines de jeux.

La promotion « À vos marques, prêts, jouez ! » du PS Store (jusqu'au 11 septembre 2025)

Call of Duty: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 43,99 € au lieu de 79,99 €. Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 22,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 22,49 € au lieu de 49,99 €. Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard (PS5) → 14,99 € au lieu de 74,99 €.

(PS5) → 14,99 € au lieu de 74,99 €. Red Dead Online (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €. Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 48,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 48,99 € au lieu de 69,99 €. Sea of Thieves (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Star Wars Outlaws (PS5) → 35,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 35,99 € au lieu de 79,99 €. Resident Evil Village (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €. Avatar: Frontiers of Pandora - Édition Gold (PS5) → 27,49 € au lieu de 109,99 €.

(PS5) → 27,49 € au lieu de 109,99 €. Resident Evil 4 Gold Edition (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. Assassin's Creed Mirage - Édition Deluxe (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €. Resident Evil 2 (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Atomic Heart (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €. The Division 2 (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Rise of the Ronin (PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 49,59 € au lieu de 79,99 €. Mass Effect Édition Légendaire (PS4) → 6,99 € au lieu de 69,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps,. Cette nouvelle promotion, qui propose des réductions sur des AAA comme sur des titres indépendants, permet dès lors aux joueurs et aux joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies plus ou moins importantes. Remarquons, à ce propos, quese termine le 11 septembre 2025.Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :