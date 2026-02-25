PS Store : De nombreux jeux sont à prix réduit avec les Promos en folie

Le PlayStation Store s'est, très récemment, doté d'une nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir les Promos en folie, qui propose de multiples jeux en réduction.
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit les Promos en folie. Celle-ci propose, comme vous vous en doutez, des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants. Une belle opportunité pour les joueurs et les joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique, et ce, à moindre coût. Remarquons que les Promos en folie du PS Store se terminent le 12 mars 2026.
Les Promos en folie du PS Store sont disponibles (jusqu'au 12 mars 2026)
Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la catégorie Promos en folie du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
Forza Horizon 5 Deluxe Edition (PS5) → 53,99 € au lieu de 89,99 €.
Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €.
Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition (PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €.
Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Edition Deluxe Digitale (PS4 et PS5) → 12,74 € au lieu de 84,99 €.
Horizon Forbidden West (PS4 et PS5) → 39,59 € au lieu de 59,99 €.
The Outer Worlds 2 Edition Premium (PS5) → 69,99 € au lieu de 99,99 €.
The Forest (PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €.
Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
Bloodborne (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
Absolum (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 24,99 €.
Hades (PS4 et PS5) → 8,74 € au lieu de 24,99 €.
Planet Coaster 2 (PS5) → 27,49 € au lieu de 49,99 €.
Until Dawn (PS5) → 39,89 € au lieu de 69,99 €.
PowerWash Simulator (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.
The Precinct (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.
The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
Sifu (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.
Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4 et PS5) → 14,79 € au lieu de 39,99 €.
Blasphemous II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
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