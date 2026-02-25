PS Store : De nombreux jeux sont à prix réduit avec les Promos en folie

Le PlayStation Store s'est, très récemment, doté d'une nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir les Promos en folie, qui propose de multiples jeux en réduction.

Les Promos en folie du PS Store sont disponibles (jusqu'au 12 mars 2026)

Forza Horizon 5 Deluxe Edition (PS5) → 53,99 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 53,99 € au lieu de 89,99 €. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €. Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition (PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Edition Deluxe Digitale (PS4 et PS5) → 12,74 € au lieu de 84,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,74 € au lieu de 84,99 €. Horizon Forbidden West (PS4 et PS5) → 39,59 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,59 € au lieu de 59,99 €. The Outer Worlds 2 Edition Premium (PS5) → 69,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS5) → 69,99 € au lieu de 99,99 €. The Forest (PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €.

(PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €. Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. Bloodborne (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €. Absolum (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 24,99 €. Hades (PS4 et PS5) → 8,74 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 8,74 € au lieu de 24,99 €. Planet Coaster 2 (PS5) → 27,49 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 27,49 € au lieu de 49,99 €. Until Dawn (PS5) → 39,89 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 39,89 € au lieu de 69,99 €. PowerWash Simulator (PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €. The Precinct (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €. The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. Life is Strange: Double Exposure (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €. Sifu (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €. Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4 et PS5) → 14,79 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,79 € au lieu de 39,99 €. Blasphemous II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Il y a très peu de temps,(aussi dit « PS Store »). Celle-ci propose, comme vous vous en doutez, des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants. Une belle opportunité pour les joueurs et les joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique, et ce, à moindre coût. Remarquons quese terminent le 12 mars 2026.Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la catégorie. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.