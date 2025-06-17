Profitez d'une belle promotion pour récupérer l'un des meilleurs jeux de 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 juin 2025 à 18h02
Si vous attendiez le moment idéal pour vous plonger dans un RPG qui a été apprécié de tous, ne cherchez plus : une remise exceptionnelle est disponible dès maintenant sur Steam pour acheter Kingdom Come: Deliverance 2.
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Une aventure médiévale profonde et captivante

Dans ce second volet, qui a été salué par les critiques, vous incarnez à nouveau Henry de Skalitz, un guerrier déterminé en quête de vengeance dans la Bohême du XVe siècle. Cette suite promet encore plus d'intrigues palpitantes et de batailles épiques avec un scénario intense, porté par des personnages hauts en couleur, qui propulse Kingdom Come Deliverance 2 parmi les meilleurs jeux en monde ouvert de l'année.

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Contrairement à des jeux tels que The Witcher 3 ou Elden Ring, le titre développé par Warhorse Studios privilégie le réalisme et l'authenticité. Chaque décision a son importance, et chaque quête peut se résoudre par la diplomatie, la discrétion ou la force brute, selon votre style de jeu.

De nombreuses améliorations depuis la sortie

Même s'il était déjà très bon lors de son lancement, le royaume de Bohême n'a cessé d'évoluer depuis la sortie initiale avec plusieurs mises à jour majeures, améliorant encore plus sa qualité et son contenu :
  • DLC gratuit « Barber » : Vous pouvez désormais personnaliser l'apparence d'Henry avec de nouvelles coiffures, offrant un boost temporaire à votre charisme.
  • Support officiel des mods : Profitez pleinement des créations de la communauté via le Steam Workshop pour enrichir votre aventure.
  • Mode hardcore : Une difficulté extrême où vous devrez vous orienter sans marqueurs ni carte précise, et affronter des ennemis plus coriaces que jamais. Attention, il faudra choisir trois traits négatifs, compliquant davantage votre expérience !
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Un prix spécial disponible jusqu'au 23 juin

Si vous avez toujours voulu vous lancer dans l'aventure, c'est le moment. Actuellement, vous pouvez profiter de cette offre exceptionnelle jusqu'au lundi 23 juin :
  • Édition Standard : 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %).
  • Édition Gold (comprenant l'extension Brushes with Death) : même remise de 20 %, le passant de 79,99 € à 63,99 €.
Ne manquez pas cette opportunité de découvrir Kingdom Come Deliverance 2 à un tarif imbattable, un très probable candidat au GOTY 2025. Si vous avez manqué l'offre, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
  • PC
    • Édition Standard → 20,79 € au lieu de 60 €, soit 65 % de réduction.
    • Édition Gold → 28,83 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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