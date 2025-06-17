Profitez d'une belle promotion pour récupérer l'un des meilleurs jeux de 2025

Si vous attendiez le moment idéal pour vous plonger dans un RPG qui a été apprécié de tous, ne cherchez plus : une remise exceptionnelle est disponible dès maintenant sur Steam pour acheter Kingdom Come: Deliverance 2.

Une aventure médiévale profonde et captivante

De nombreuses améliorations depuis la sortie

DLC gratuit « Barber » : Vous pouvez désormais personnaliser l'apparence d'Henry avec de nouvelles coiffures, offrant un boost temporaire à votre charisme.

Vous pouvez désormais personnaliser l'apparence d'Henry avec de nouvelles coiffures, offrant un boost temporaire à votre charisme. Support officiel des mods : Profitez pleinement des créations de la communauté via le Steam Workshop pour enrichir votre aventure.

Profitez pleinement des créations de la communauté via le Steam Workshop pour enrichir votre aventure. Mode hardcore : Une difficulté extrême où vous devrez vous orienter sans marqueurs ni carte précise, et affronter des ennemis plus coriaces que jamais. Attention, il faudra choisir trois traits négatifs, compliquant davantage votre expérience !

Un prix spécial disponible jusqu'au 23 juin

Édition Standard : 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %).

47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %). Édition Gold (comprenant l'extension Brushes with Death) : même remise de 20 %, le passant de 79,99 € à 63,99 €.

PC Édition Standard → 20,79 € au lieu de 60 €, soit 65 % de réduction. Édition Gold → 28,83 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Dans ce second volet, qui a été salué par les critiques, vous incarnez à nouveau Henry de Skalitz, un guerrier déterminé en quête de vengeance dans la Bohême du XVe siècle. Cette suite promet encore plus d'intrigues palpitantes et de batailles épiques avec un scénario intense, porté par des personnages hauts en couleur, qui propulseparmi les meilleurs jeux en monde ouvert de l'année.Contrairement à des jeux tels que The Witcher 3 ou Elden Ring, le titre développé par Warhorse Studios privilégie le réalisme et l'authenticité. Chaque décision a son importance, et chaque quête peut se résoudre par la diplomatie, la discrétion ou la force brute, selon votre style de jeu.Même s'il était déjà très bon lors de son lancement, le royaume de Bohême n'a cessé d'évoluer depuis la sortie initiale avec plusieurs mises à jour majeures, améliorant encore plus sa qualité et son contenu :Si vous avez toujours voulu vous lancer dans l'aventure, c'est le moment. Actuellement, vous pouvez profiter de cette offre exceptionnelle jusqu'au lundi 23 juin :Ne manquez pas cette opportunité de découvrirà un tarif imbattable, un très probable candidat au GOTY 2025. Si vous avez manqué l'offre, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :