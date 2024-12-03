Kingdom Come: Deliverance 2 : Une pluie de nouveautés présentées en vidéo

Du rôle de votre personnage à la grandeur de la ville de Kuttenberg, Kingdom Come: Deliverance 2 révèle une partie de son contenu au travers d'une vidéo de 43 minutes.
Prévu pour le 11 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Kingdom Come: Deliverance 2
s'était fait assez discret depuis la Gamescon. En effet, lors de la convention allemande, les joueurs avaient pu découvrir en avant-première une vidéo de gameplay de 25 minutes
. Si celle-ci présentait les premiers éléments caractéristiques du titre, une nouvelle séquence de jeu a été mise en ligne par le média IGN. Dans cette vidéo de 43 minutes
, il est possible de découvrir plus en détail les paysages, les lieux stratégiques ainsi que les mécaniques de gameplay du jeu.
Parmi les détails les plus saisissants, la véracité historique est un point qui ne manquera pas de combler les férus d'histoire médiévale.
Une immersion totale dans le passé avec Kingdom Come: Deliverance 2
L'histoire de Kingdom Come: Deliverance vous transporte au XVe siècle, dans la région de la Bohême déjà visitée dans le premier opus. Située dans l'actuelle Tchéquie, elle était particulièrement prospère au Moyen-Âge, tant sur le plan économique que culturel. Même si le scénario proposé dans le titre est fictif, les équipes ont mené de nombreuses recherches et consulté des archives en vue de proposer l'environnement le plus fidèle possible à la Bohème de l'époque.
Au-delà des grandes plaines verdoyantes et des chemins isolés en forêt, vous pourrez également traverser des villages et visiter des monastères en vous plongeant totalement dans le quotidien de l'époque.
Il est ainsi possible d'entendre le patois parlé par les villageois, d'écouter des chants folkloriques… Mais la vidéo de gameplay montre également Henry de Skalitz, le personnage principal, tombant par mégarde sur des soldats hostiles.
Ce combat permet de montrer en détail les différentes approches qu'il est possible d'utiliser dans Kingdom Come: Deliverance 2. Vous aurez le choix entre 3 possibilités utilisant des caractéristiques très différentes : le soldat (doué pour le combat), le conseiller (qui excelle dans les discours) et l'éclaireur (furtif).
Enfin, il a été révélé que l'action du jeu se déroulerait également dans la ville de Kuttenberg
. Présentée comme dix fois plus grande que Rattay, elle dispose de plusieurs zones commerçantes distinctes, des marchés, un centre-ville et un important réseau de tunnels souterrains à parcourir.
Avec toutes ces nouveautés à découvrir, l'impatience risque de gagner un peu plus les joueurs de Kingdom Come: Deliverance. Patience, chers guerriers, il ne vous reste plus que quelques semaines avant la sortie du titre. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander tout en faisant quelques économies via notre partenaire Instant Gaming
.
commentaire (0)