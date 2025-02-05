Kingdom Come: Deliverance 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2025 à 16h12
Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis sa commercialisation, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Kingdom Come: Deliverance 2 ? Nous vous donnons la réponse.
Kingdom Come: Deliverance 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Comme vous le savez probablement déjà, les nouvelles aventures d'Henry, narrées dans Kingdom Come: Deliverance 2, sont disponibles depuis le début du mois de février 2025. Depuis le lancement du RPG de Warhorse Studios, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités de ce nouvel opus Kingdom Come: Deliverance. Ainsi, certains d'entre eux se demandent si Kingdom Come: Deliverance 2 est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur le Steam Deck ?

À la fin du mois de janvier 2025, et donc quelques jours avant le lancement du titre, Warhorse Studios a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que Kingdom Come: Deliverance 2 est jouable sur Steam Deck. Une information qui est également relayée sur la page Steam du soft, sur laquelle nous pouvons voir la mention « Jouable » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ». 
À l'heure où nous écrivons ces lignes, le terme « Compatible », dans l'encart précédemment mentionné, n'est pas disponible. Le studio de développement indique ceci : « Ce jeu fonctionne sur Steam Deck, mais il peut nécessiter des étapes supplémentaires dans sa configuration ou son interaction ». D'ailleurs, à cet endroit, il est spécifié que le titre peut parfois afficher « des icônes de souris, de clavier ou d'un contrôleur autre que celui de Steam Deck » et que « certains textes en jeu utilisent une police de petite taille et peuvent être difficiles à lire ». Malgré cela, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour parcourir Kingdom Come: Deliverance 2.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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