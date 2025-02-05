Kingdom Come: Deliverance 2 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis sa commercialisation, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Kingdom Come: Deliverance 2 ? Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur le Steam Deck ?

Take Henry's journey on the go and experience medieval Bohemia wherever you may roam. #KCD2 is officially playable on Steam Deck. pic.twitter.com/r8iiaBBwEN — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) January 29, 2025

PC Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 27,39 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, les nouvelles aventures d'Henry, narrées dans, sont disponibles depuis le début du mois de février 2025. Depuis le lancement du RPG de Warhorse Studios, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités de ce nouvel opus Kingdom Come: Deliverance. Ainsi, certains d'entre eux se demandent siÀ la fin du mois de janvier 2025, et donc quelques jours avant le lancement du titre, Warhorse Studios a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que. Une information qui est également relayée sur la page Steam du soft, sur laquelle nous pouvons voir la mention « Jouable » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ».À l'heure où nous écrivons ces lignes, le terme « Compatible », dans l'encart précédemment mentionné, n'est pas disponible. Le studio de développement indique ceci : « Ce jeu fonctionne sur Steam Deck, mais il peut nécessiter des étapes supplémentaires dans sa configuration ou son interaction ». D'ailleurs, à cet endroit, il est spécifié que le titre peut parfois afficher « des icônes de souris, de clavier ou d'un contrôleur autre que celui de Steam Deck » et que « certains textes en jeu utilisent une police de petite taille et peuvent être difficiles à lire ». Malgré cela,Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :