Kingdom Come: Deliverance 2 : Sa date de sortie est finalement avancée

À la surprise générale, plusieurs nouvelles réjouissantes ont été partagées au sujet de Kingdom Come: Delivereance 2, dont une qui devrait ravir les plus impatients.
Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Kingdom Come: Deliverance 2
. Si le gameplay du titre a récemment été présenté dans une vidéo de 43 minutes, la date de sortie du jeu est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. À l'origine, son lancement était prévu pour le 11 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais Warhorse Studios a décidé de la modifier pour sortir Kingdom Come: Deliverance 2 une semaine plus tôt.
Kingdom Come: Deliverance 2 avance sa date de sortie
Via une publication partagée sur X/Twitter, les équipes ont révélé que le titre avait atteint un palier d'un million d'ajouts dans les listes de souhaits sur Steam
. L'engouement de la communauté a incité le studio à dévoiler des nouvelles passionnantes dans le cadre du PC Gaming Show qui débutera le 5 décembre 2024. En effet, le jeu figure parmi les nommés dans la catégorie « Most Anticipated Game of 2025 ». Pour l'occasion, il a été confirmé qu'un trailer présentant plus en détail l'histoire de Kingdom Come: Deliverance 2 serait mis en ligne
.
Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. En effet, les joueurs et joueuses qui le souhaitent peuvent précommander le titre, dont la nouvelle date de sortie est fixée au 4 février 2025
. Le titre est entré dans sa dernière phase, avec la correction des ultimes problèmes et les préparatifs avant la mise en production des versions physiques. Pour conclure cette pluie de nouvelles, la publication inclut une note en Latin : Audentes Fortuna Iuvat
. Celle-ci signifie « La chance sourit aux audacieux ».
Alors audacieux de tous horizons, profitez de cette chance : vous devez patienter une semaine de moins pour découvrir Kingdom Come: Deliverance 2.
commentaire (0)