Kingdom Come: Deliverance 2 : Sa date de sortie est finalement avancée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 décembre 2024 à 11h05
À la surprise générale, plusieurs nouvelles réjouissantes ont été partagées au sujet de Kingdom Come: Delivereance 2, dont une qui devrait ravir les plus impatients.
Kingdom Come: Deliverance 2 : Sa date de sortie est finalement avancée
Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Kingdom Come: Deliverance 2. Si le gameplay du titre a récemment été présenté dans une vidéo de 43 minutes, la date de sortie du jeu est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. À l'origine, son lancement était prévu pour le 11 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais Warhorse Studios a décidé de la modifier pour sortir Kingdom Come: Deliverance 2 une semaine plus tôt.
 

Kingdom Come: Deliverance 2 avance sa date de sortie

Via une publication partagée sur X/Twitter, les équipes ont révélé que le titre avait atteint un palier d'un million d'ajouts dans les listes de souhaits sur Steam. L'engouement de la communauté a incité le studio à dévoiler des nouvelles passionnantes dans le cadre du PC Gaming Show qui débutera le 5 décembre 2024. En effet, le jeu figure parmi les nommés dans la catégorie « Most Anticipated Game of 2025 ». Pour l'occasion, il a été confirmé qu'un trailer présentant plus en détail l'histoire de Kingdom Come: Deliverance 2 serait mis en ligne

Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. En effet, les joueurs et joueuses qui le souhaitent peuvent précommander le titre, dont la nouvelle date de sortie est fixée au 4 février 2025. Le titre est entré dans sa dernière phase, avec la correction des ultimes problèmes et les préparatifs avant la mise en production des versions physiques. Pour conclure cette pluie de nouvelles, la publication inclut une note en Latin : Audentes Fortuna Iuvat. Celle-ci signifie « La chance sourit aux audacieux ».

Alors audacieux de tous horizons, profitez de cette chance : vous devez patienter une semaine de moins pour découvrir Kingdom Come: Deliverance 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Kingdom Come: Deliverance 2 : L'incroyable reconversion de l'acteur de Hans Capon
Kingdom 2 07 juillet 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 : L'incroyable reconversion de l'acteur de Hans Capon

Malgré le succès critique et commercial retentissant de Kingdom Come Deliverance 2, l'acteur incarnant l'iconique Hans Capon peine à trouver de nouveaux rôles. Luke Dale se confie sur une industrie vidéoludique ingrate, tout en saluant le soutien inébranlable du studio Warhorse.
Kingdom Come: Deliverance 2 passe les 6 millions de copies et s'offre une mise à jour avec une quête liée à Balatro
Kingdom 2 26 juin 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 passe les 6 millions de copies et s'offre une mise à jour avec une quête liée à Balatro

Warhorse Studios a, récemment, dévoilé un nouveau chiffre de ventes concernant Kingdom Come: Deliverance 2, qui se dote également d'une nouvelle mise à jour et d'une belle réduction.
Le nouveau Kingdom Come: Deliverance pourrait sortir dès 2027
Kingdom 2 21 mai 2026

Le nouveau Kingdom Come: Deliverance pourrait sortir dès 2027

Warhorse, le studio tchèque, a annoncé deux nouveaux projets, dont un tout nouveau jeu dans l'univers de sa franchise historique, et sa sortie pourrait se faire dès 2027 selon les dernières informations communiquées. Mais ce projet mystérieux pourrait bien bousculer les habitudes des fans.

commentaire (0)