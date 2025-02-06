Kingdom Come: Deliverance 2 : Quelles sont les meilleures stats a améliorer en premier ?

Retrouvez nos conseils des meilleures statistiques à faire évoluer en premier dans Kingdom Come: Deliverance 2, pour être un peu plus performant.
Kingdom Come: Deliverance 2
étant un RPG très poussé, votre personnage, Henry, possède de nombreuses statistiques, dans tous les domaines. Tout ce qu'il peut faire est quasiment régi par une compétence, qu'il convient d'améliorer au fil de la partie pour être plus performant.
Seulement, pour optimiser sa progression, il peut être difficile de savoir quelles sont les statistiques à prioriser dans le leveling
. Tout cela dépendra de votre manière de jouer, mais si vous ne savez pas vers quoi vous tourner, voici une petite liste.
Quelles sont les stats à faire évoluer en priorité dans KCD2 ?
Comme nous vous le disions, si toutes les stats sont bonnes à faire évoluer, puisqu'elles pourraient vous servir à un moment ou à un autre, il faut se concentrer sur celles qui peuvent vous intéresser. Évidemment, là aussi, cela dépend de votre gameplay, mais dans tous les cas, certaines compétences ressortent du lot
. Voici donc celles qu'il est important de faire progresser rapidement
, pour mieux s'en sortir dans ce monde médiéval redoutable.
L'adresse au tir
Même si le tir à l'arc n'est pas l'arme de prédilection, avoir une bonne adresse au tir permet d'adopter une posture discrète si besoin. Cela pourrait vous sauver notamment si vous devez infiltrer un camp de bandits, ou que vous souhaitez vous mettre à la chasse, une activité qui pourrait vite être rentable. Entraînez-vous via les différents stands de tir.
L'épée
Évidemment, faire progresser la statistique liée à l'épée est obligatoire. Kingdom Come: Deliverance 2 propose une multitude de combats à l'épée, et avoir une belle statistique vous donnera plus de chances de battre rapidement votre adversaire. Entraînez-vous lorsque vous le pouvez pour apprendre de nouvelles techniques, et mettez-les en œuvre en combattant.
L'alchimie
Concocter des potions n'est peut-être pas la partie la plus excitante de KCD2, mais cela vous fera économiser de l'argent dans un premier temps, et vous pourrez fabriquer de nombreuses potions qui vous aideront à l'avenir. Revendez-les aussi pour vite vous faire un stock de Groschen.
Le vol
À l'instar du premier épisode, le crochetage de serrure n'est pas forcément évidement. Le vol étant illégal, il est difficile de la faire progresser, mais cela vous permettra d'être plus discret lorsque vous volerez, tout en gagnant de l'argent et en trouvant un meilleur équipement. Pour augmenter cette statistique, effectuez des vols à la tire et crochetez des serrures.
La force
Encore une compétence très, très intéressante puisque celle-ci va tout bonnement augmenter vos dégâts aux poings, mais aussi les des combats avec des épées ou des arcs. Sans oublier que cela peut aussi augmenter le charisme, et donc vous ouvrir d'autres choix dans les dialogues. Pour augmenter votre force, vous pouvez transporter des charges lourdes, participer à des combats ou encore utiliser des armes lourdes.
Voici, à notre sens, les statistiques qui méritent d'être améliorées rapidement
. Quoi qu'il en soit, elles vont toutes évoluer en jouant, et vous pourrez progresser à mesure que Henry poursuit son chemin.
Nous vous donnons d'autres astuces pour Kingdom Come: Deliverance 2 dans nos guides
, n'hésitez pas à les consulter.
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