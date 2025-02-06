Kingdom Come: Deliverance 2 met à l'honneur Let Me Solo Her via un Easter egg

Un Easter egg faisant référence à Let Me Solo Her a été découvert dans Kingdom Come: Deliverance 2.

Une référence cachée à Let Me Solo Her dans Kingdom Come: Deliverance 2

PC Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 27,39 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis le 4 février 2025,, qui narre la suite des aventures d'Henry, est désormais entre les mains de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs,En effet,. D'après le visuel et les informations partagés, le squelette dispose de deux épées (de chaque côté de son corps) et est doté d'une marmite à la place de la tête. De plus, un simple tissu revête ses os.Pour toutes celles et ceux qui connaissent le design de Let Me Solo Her, le lien ne fait pas de doute. Si vous ne le savez pas, Let Me Solo Her est un joueur anonyme qui a grandement fait parler de lui à la sortie d'Elden Ring car ce dernier venait en aide à la communauté pour affronter la redoutable Malenia, la jumelle de Miquella.Étant donné que les développeurs de chez Warhorse Studios se sont amusés à dissimuler plusieurs Easter Egg dans le premier jeu Kingdom Come: Deliverance, il y a de grandes chances que d'autres références et clins d'œil soient disponibles dans ce deuxième opus.En conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :