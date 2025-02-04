Kingdom Come: Deliverance 2 : Les Twitch Drops de lancement, comment les obtenir ?

Nous vous indiquons comment récupérer des récompenses, liées aux Twitch Drops, prévues pour le lancement de Kingdom Come: Deliverance 2.
Comme pour un grand nombre de jeux, Warhorse Studios a prévu une campagne de Twitch Drops
pour le lancement de Kingdom Come: Deliverance 2
. Cela donne, de ce fait, la possibilité aux joueurs et aux joueuses de récupérer gratuitement quelques récompenses
, qui prennent ici la forme d'éléments cosmétiques. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment obtenir les récompenses/Twitch Drops du lancement de Kingdom Come: Deliverance 2
.
Comment obtenir les Twitch Drops de lancement de Kingdom Come: Deliverance 2 ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de lancement de Kingdom Come: Deliverance 2
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Afin que cela soit clair et pour que vous ne perdiez pas trop de temps, voici les différentes étapes à suivre :
- Liez votre compte PROS à votre compte Twitch.
- Regardez, ensuite, des streamers jouer à Kingdom Come: Deliverance 2.
- Remarquons, à ce propos, que la mention « Drops activés » doit être présente sur lesdits streams.
Les récompenses des Twitch Drops de lancement de Kingdom Come: Deliverance 2
En ce qui concerne les récompenses prévues pour cette campagne Twitch Drops
liée au lancement du RPG médiéval de Warhorse Studios, voici ce que vous allez pouvoir gagner en regardant un stream sur Kindom Come: Deliverance 2
:
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 30 minutes :
- Récompense → Warhorse Waffenrock
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 1 heure :
- Récompense → Brigandine Sleeves
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 1 heure et 30 minutes :
- Récompense → Warhorse Gauntlets
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 2 heures :
- Récompense → Brigandine Leg
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 2 heures et 30 minutes :
- Récompense → Warhorse Boots
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 3 heures :
- Récompense → Warhorse Caparison
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 3 heures et 30 minutes :
- Récompense → Warhorse Shield
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 4 heures :
- Récompense → Warhorse Bascinet
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 4 heures et 30 minutes :
- Récompense → Warhorse Pourpoint
Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 12 février 2025. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2, avec les drops activés
. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer via votre compte PROS.
Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez obtenir Kingdom Come: Deliverance 2
à moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
- Édition Gold → 27,59 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
- Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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