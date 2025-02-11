Kingdom Come: Deliverance 2 : Les bains, où les trouver et comment les utiliser ?

Les bains sont très importants dans Kingdom Come: Deliverance 2, pour que Henry se sente bien. Retour sur où les trouver et comment bien les utiliser.
Certaines choses ne changent pas trop entre Kingdom Come: Deliverance 1 et 2. Parmi les fonctionnalités que nous retrouvons, il y a notamment les bains,
qui permettent à Henry de se laver, et bien plus encore. Il sera toutefois très difficile de les trouver, tant ces derniers sont rares dans la première région de Kingdom Come: Deliverance 2
.
Où trouver les bains dans KCD2 ?
Alors qu'ils étaient assez nombreux dans le premier épisode, les bains sont bien plus rares dans le second
. En réalité, dans la première région, à Trosky, nous ne trouvons qu'une zone où il est possible de prendre un bain et de profiter des effets positifs de ces derniers, à Zhelejov
. Rendez-vous au nord du village, là où se trouve l'auberge de Zhelejov
, et parlez au PNJ qui gère le lieu, Dorothy.
En lui parlant, vous aurez accès à ses services et pourrez choisir ce que vous souhaitez. Il faudra évidemment payer, et cela vous coûtera quelques Groschen, en fonction de ce que vous voulez.
À quoi servent les bains ?
Comme vous le remarquerez assez vite, les bains permettent de se laver et de laver les vêtements d'Henry
. Mais bien d'autres choses vous sont proposées. Lorsque vous demandez pour bénéficier des services des bains, voici ce que vous pouvez choisir :
- Prendre un bain, se laver et avoir des vêtements propres
- Prendre un bain, se laver, avoir des vêtements propres et être soigné de ses blessures
- Prendre un bain, se laver, avoir des vêtements propres, être soigné et profiter de la compagnie d'une femme
Notez que cette dernière option apporte en plus un bonus temporaire à Henry, nommé « Ça valait le coup
», offrant durant quelques minutes un boost de Force, d'Agilité et de Vitalité de 1.
En bref, si vous avez besoin de vous soigner, tout en devant laver vos vêtements, dirigez-vous vers les bains de Zhelejov dans Kingdom Come: Deliverance 2
. Notez que si vous avez avancé dans le jeu, vous irez dans une deuxième région, laquelle est bien plus fournie en bains, mais avec les mêmes options. Ne nous vous en disons pas davantage pour ne pas vous spoiler.
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