Kingdom Come: Deliverance 2 : La liste complète des trophées et des succès

Kingdom Come: Deliverance 2 dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100% ou bien le Platine du RPG. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Kingdom Come: Deliverance 2

Déjà Vu → Vous avez vaincu Capon à l'entraînement. Une fois de plus.

→ Vous avez vaincu Capon à l'entraînement. Une fois de plus. Le silence est d'Or → Grâce à vous, l'attaque de Semine n'a pas eu lieu.

→ Grâce à vous, l'attaque de Semine n'a pas eu lieu. Vengeance → Istvan est mort. Il était temps !

→ Istvan est mort. Il était temps ! Nouveaux horizons → Bienvenue dans la région de Kuttenberg !

→ Bienvenue dans la région de Kuttenberg ! Règlement de comptes → Vous avez abattu un ennemi équipé d'une arme à feu avec une arme à feu.

→ Vous avez abattu un ennemi équipé d'une arme à feu avec une arme à feu. Tireur d'élite de Bohême → Vous avez tué un ennemi d'un trait d'arbalète en pleine tête à grande distance.

→ Vous avez tué un ennemi d'un trait d'arbalète en pleine tête à grande distance. Acharnement → Vous avez pulvérisé un lapin d'un tir d'arme à feu.

→ Vous avez pulvérisé un lapin d'un tir d'arme à feu. Combat raffiné → Vous avez tué un ennemi avec un combo.

→ Vous avez tué un ennemi avec un combo. Extinction des feux → Vous avez tranché la gorge d'un ennemi qui était à votre recherche.

→ Vous avez tranché la gorge d'un ennemi qui était à votre recherche. Hic-Hic-Boum → Préparer de la poudre noire en étant ivre n'est pas une très bonne idée.

→ Préparer de la poudre noire en étant ivre n'est pas une très bonne idée. Reforgée → Vous avez reforgé l'épée que vous cherchiez depuis si longtemps.

→ Vous avez reforgé l'épée que vous cherchiez depuis si longtemps. Le meilleur ami de l'homme → Vous avez trouvé et sauvé Cabot.

→ Vous avez trouvé et sauvé Cabot. Le premier flingueur → Vous avez quatre canons à main chargés.

→ Vous avez quatre canons à main chargés. Ça brille → Vous avez gagné un insigne en or lors d'une partie de dés.

→ Vous avez gagné un insigne en or lors d'une partie de dés. Henry le Cogneur → Vous avez battu le meilleur bagarreur des environs.

→ Vous avez battu le meilleur bagarreur des environs. Meurs un autre jour → En incarnant Godwin, vous avez sauvé votre frère.

→ En incarnant Godwin, vous avez sauvé votre frère. Contes de Kuttenberg → Vous avez aidé Rosa à finir son livre.

→ Vous avez aidé Rosa à finir son livre. Un vrai Cardinal → Vous êtes allé au bout du conseil ecclésiastique sans être soupçonné.

→ Vous êtes allé au bout du conseil ecclésiastique sans être soupçonné. Le pénitent → Vous avez effectué le pèlerinage de pénitence.

→ Vous avez effectué le pèlerinage de pénitence. Les groschen doivent couler à flot → Vous avez dépensé dix mille groschen.

→ Vous avez dépensé dix mille groschen. Échapper à la corde → Vous avez réussi à échapper à l'exécution à force de belles paroles.

→ Vous avez réussi à échapper à l'exécution à force de belles paroles. La fin → Vous avez terminé l'histoire.

→ Vous avez terminé l'histoire. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu → Vous avez terminé la majeure partie du contenu du jeu.

→ Vous avez terminé la majeure partie du contenu du jeu. Le seigneur reprend → Vous avez perdu dix mille groschen.

→ Vous avez perdu dix mille groschen. Doigts agiles → Vous avez crocheté la serrure la plus difficile.

→ Vous avez crocheté la serrure la plus difficile. Mes chaussures ! → Pendant que vous étiez ivre mort, on vous a volé vos chaussures.

→ Pendant que vous étiez ivre mort, on vous a volé vos chaussures. Le vieux corbeau → Vous avez trouvé le vrai seigneur de Nebakov.

→ Vous avez trouvé le vrai seigneur de Nebakov. Carême → Vous avez fini le jeu sans manger de viande ni tuer d'animaux.

→ Vous avez fini le jeu sans manger de viande ni tuer d'animaux. Pierre qui roule ! → Vous avez tué un ennemi en lâchant un rocher depuis les remparts. Carl serait fier !

→ Vous avez tué un ennemi en lâchant un rocher depuis les remparts. Carl serait fier ! Nulle bonne action → Vous avez sauvé Malechov sans vous faire prendre.

→ Vous avez sauvé Malechov sans vous faire prendre. Un vieil ami → Vous avez trouvé Galet.

→ Vous avez trouvé Galet. Les amis de l'Hydre → Les trois commandants sont morts, et la poudrière n'est plus.

→ Les trois commandants sont morts, et la poudrière n'est plus. Trêve → Vous avez aidé les deux villages à se réconcilier. Pour l'instant.

→ Vous avez aidé les deux villages à se réconcilier. Pour l'instant. Maître des Maîtres → Vous avez battu Zawisza dans trois disciplines.

→ Vous avez battu Zawisza dans trois disciplines. Sans protection → Vous avez brisé le bouclier d'un ennemi.

→ Vous avez brisé le bouclier d'un ennemi. Henry l'entremetteur → Vous avez amené à Victoria son tendre ami. Contre son gré.

→ Vous avez amené à Victoria son tendre ami. Contre son gré. Nez à nez → Vous avez enfin rencontré Markvart von Aulitz.

→ Vous avez enfin rencontré Markvart von Aulitz. Sous un drapeau marron → Vous avez suspendu une bruche usagée à la taverne. Très usagée.

→ Vous avez suspendu une bruche usagée à la taverne. Très usagée. Tireur adroit → Vous avez remporté le tournoi d'archerie des mineurs sans rater la cible !

→ Vous avez remporté le tournoi d'archerie des mineurs sans rater la cible ! Sous pression → Vous avez remporté trois escarmouches alors que vous saigniez.

→ Vous avez remporté trois escarmouches alors que vous saigniez. Tout ça finira mal → Bienvenue dans la région de Trosky !

→ Bienvenue dans la région de Trosky ! Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras → Vous avez sauvé Capon de la potence.

→ Vous avez sauvé Capon de la potence. Les Sept Salopards → Vous avez trouvé tous les camarades du Diable Sec.

→ Vous avez trouvé tous les camarades du Diable Sec. Martyre → Vous avez fait du légat un martyre.

→ Vous avez fait du légat un martyre. Touche-à-tout → Vous avez gagné tous les mini jeux.

→ Vous avez gagné tous les mini jeux. Arme de choix → Vous avez vaincu un ennemi avec chacun des types d'armes.

→ Vous avez vaincu un ennemi avec chacun des types d'armes. La parole d'un chevalier → Vous avez récompensé l'herboriste pour son aide, comme promis.

→ Vous avez récompensé l'herboriste pour son aide, comme promis. Souviens-toi, souviens-toi… → Vous pensiez vraiment que ça n'exploserait pas ? Vraiment ?

PC Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 27,39 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme la plupart des autres jeux,propose une liste de trophées et succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le Platine ou bien le 100 % du RPG médiéval de Warhorse Studios doivent les consulter et, surtout, s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous partageonsAvant tout, remarquons que le Platine deest baptisé « Le Règne est venu ». Pour décrocher le 100 % ou bien le Platine du titre, les joueurs et les joueuses doivent effectuer des actions précises et, bien évidemment, terminer l'histoire. Mais, sans plus attendre, voiciEn guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :