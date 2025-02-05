Kingdom Come: Deliverance 2 : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Kingdom Come: Deliverance 2 avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
Sorti au début du mois de février 2025, Kingdom Come: Deliverance 2
, qui est
est considéré comme un RPG médiéval, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les nouvelles aventures d'Henry. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le jeu prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur PC avec une manette
, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
Est-il possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur PC avec une manette ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : il est tout à fait possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur PC avec une manette
. Warhorse Studios a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart sur la droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs
».
Remarquons, d'ailleurs, que les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser leur manette Xbox ou bien DualSense (PS5) pour parcourir Kingdom Come: Deliverance 2
sur PC. La DualShock (PS4) est également supportée, mais seulement en USB. Ainsi, si vous souhaitez jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur PC avec une manette
, il vous suffit de brancher votre contrôleur en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique).
En guise de conclusion, rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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