Kingdom Come: Deliverance 2 : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Kingdom Come: Deliverance 2 avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sur PC avec une manette ?







PC Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 27,39 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Sorti au début du mois de février 2025,, qui estest considéré comme un RPG médiéval, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les nouvelles aventures d'Henry. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. Warhorse Studios a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart sur la droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».Remarquons, d'ailleurs, que les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser leur manette Xbox ou bien DualSense (PS5) pour parcourirsur PC. La DualShock (PS4) est également supportée, mais seulement en USB. Ainsi, si vous souhaitez, il vous suffit de brancher votre contrôleur en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique).En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :