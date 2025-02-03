Certains joueurs et joueuses se demandent si Kingdom Come: Deliverance 2 dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est de la partie.

Kingdom Come: Deliverance 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?







PC Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 27,59 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.

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Suite directe du premier opus de la licence,est considéré comme un RPG médiéval, proposant un monde ouvert et nous invitant à incarner Henry. De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent avec impatience de découvrir les prochaines aventures du jeu Henry. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses comptent se lancer dans l'aventure et se demandent, de ce fait, siNe tournons pas autour du pot plus longtemps.. Ainsi, tout comme son aîné,est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 4 février 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu.Warhorse Studios et Deep Silver ont, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans deux encarts figurant à droite, nous pouvons voir la mention « Solo » à divers endroits (dans les tags populaires et au-dessus de « Succès Steam »).Comme dit précédemment, sur, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner Henry de Skalice, qui est décrit comme « un apprenti guerrier ». L'aventure se déroule dans l'Europe médiévale, et plus précisément en Bohème, au XVsiècle. Quêtes secondaires, combats et choix sont au programme de, qui est à destination des connaisseurs de la licence et aux nouveaux venus.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 4 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez l'obtenir à moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :