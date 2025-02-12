Kingdom Come: Deliverance 2 : Envie de récupérer un nouveau set d'armure ? Voici comment en obtenir un gratuitement

Pour ce mois de février 2025, Warhorse Studios a prévu un nouvel événement Twitch Drops pour Kingdom Come: Deliverance 2, qui permet d'obtenir une nouvelle armure.
Après son premier événement Twitch Drops lié au lancement de son dernier jeu, Warhorse Studios a prévu une nouvelle campagne de Twitch Drops
pour Kingdom Come: Deliverance 2
. Celle-ci permet aux joueurs et aux joueuses de récupérer gratuitement quelques récompenses
, qui prennent ici la forme d'un set d'armure, nommé « Cutpurse », et ce, au complet. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment obtenir le set d'armure Cutpurse, lié aux Twitch Drops de février 2025, de Kingdom Come: Deliverance 2
.
Comment obtenir le set d'armure Cutpurse, lié aux Twitch Drops, de Kingdom Come: Deliverance 2 ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de Kingdom Come: Deliverance 2
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Afin que cela soit clair et pour que vous ne perdiez pas trop de temps, voici les différentes étapes à suivre :
- Liez votre compte PROS à votre compte Twitch.
- Regardez, ensuite, des streamers jouer à Kingdom Come: Deliverance 2.
- Remarquons, à ce propos, que la mention « Drops activés » doit être présente sur lesdits streams.
Le set d'armure Cutpurse, via les Twitch Drops de Kingdom Come: Deliverance 2
Comme indiqué précédemment, pour cette nouvelle campagne Twitch Drops liée à l'arrivée récente du RPG médiéval de Warhorse Studios, il est possible d'obtenir toutes les pièces d'équipement du set d'armure Cutpurse
. Voici donc ce que vous allez pouvoir gagner en regardant un stream sur Kindom Come: Deliverance 2
:
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 30 minutes :
- Récompense → Cutpurse Hood
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 1 heure :
- Récompense → Cutpurse Gambeson
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 1 heure et 30 minutes :
- Récompense → Cutpurse Hose
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 2 heures :
- Récompense → Cutpurse Shoes
- Visionner un stream sur Kingdom Come: Deliverance 2 pendant 2 heures et 30 minutes :
- Récompense → Cutpurse Gloves
Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 20 février 2025. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2, avec les drops activés
. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer via votre compte PROS.
Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Sachez que vous pouvez obtenir Kingdom Come: Deliverance 2
à moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
- Édition Gold → 23,49 € au lieu de 80 €, soit 71 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
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