Kingdom Come: Deliverance 2 en dit plus sur son dernier DLC, avec une date de sortie

Warhorse Studios vient de révéler la date de sortie de Mysteria Ecclesiae, dernier DLC de Kingdom Come: Deliverance 2, qui fera voyager Henry jusque dans un monastère de Sedletz

Rendez-vous en novembre pour Mysteria Ecclesiae

Un dernier contenu riche

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Plus de huit mois après la sortie tonitruante de, qui est indéniablement l'un des meilleurs RPG d'aventure de l'année 2025, son studio de développement, Warhorse Studios, vient d'indiquer que, qui s'est dévoilé davantage avecPour cette dernière aventure, à moins que les équipes nous surprennent dans quelques mois,, dans le but d'enquêter sur une terrible épidémie qui menace toute une région. Il assistera le célèbre guérisseur Sigismund Albicus et découvrira que chacun à ses propres secrets et devra faire preuve de déduction en enquêtant pour trouver la vérité.La sortie duprochain sur toutes les plateformes sur lesquelles est disponible KCD2.Avec ce DLC, qui devrait être vendu une dizaine d'euros,. Mais ils profiteront aussi de nouvelles tenues pour Henry, qui pourra aussi obtenir de nouvelles armes, potions et livres, pour élargir encore un peu plus ses compétences.Une façon de finir en beauté les aventures de notre protagoniste, qui aura vécu de belles choses dans ce deuxième épisode, avant le troisième ? Warhorse Studios n'a pour le moment rien officialisé, même s'il ne fermait pas la porte en début d'année.Quoi qu'il arrive,, qui reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.