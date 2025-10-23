Kingdom Come: Deliverance 2 en dit plus sur son dernier DLC, avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2025 à 17h44
Warhorse Studios vient de révéler la date de sortie de Mysteria Ecclesiae, dernier DLC de Kingdom Come: Deliverance 2, qui fera voyager Henry jusque dans un monastère de Sedletz
Kingdom Come: Deliverance 2 en dit plus sur son dernier DLC, avec une date de sortie
Plus de huit mois après la sortie tonitruante de Kingdom Come: Deliverance 2, qui est indéniablement l'un des meilleurs RPG d'aventure de l'année 2025, son studio de développement, Warhorse Studios, vient d'indiquer que l'aventure d'Henry est sur le point de toucher à sa fin, avec l'ultime DLC, nommé Mysteria Ecclesiae, qui s'est dévoilé davantage avec une date de sortie.

Rendez-vous en novembre pour Mysteria Ecclesiae

Pour cette dernière aventure, à moins que les équipes nous surprennent dans quelques mois, Henry fera le voyage jusqu'au monastère de Sedletz, dans le but d'enquêter sur une terrible épidémie qui menace toute une région. Il assistera le célèbre guérisseur Sigismund Albicus et découvrira que chacun à ses propres secrets et devra faire preuve de déduction en enquêtant pour trouver la vérité. 

Miniature vidéo

La sortie du DLC Mysteria Ecclesiae est programmée pour sortir le 11 novembre prochain sur toutes les plateformes sur lesquelles est disponible KCD2.

Un dernier contenu riche

Avec ce DLC, qui devrait être vendu une dizaine d'euros, les joueurs découvriront donc un nouveau lieu et des quêtes inédites. Mais ils profiteront aussi de nouvelles tenues pour Henry, qui pourra aussi obtenir de nouvelles armes, potions et livres, pour élargir encore un peu plus ses compétences. 

Une façon de finir en beauté les aventures de notre protagoniste, qui aura vécu de belles choses dans ce deuxième épisode, avant le troisième ? Warhorse Studios n'a pour le moment rien officialisé, même s'il ne fermait pas la porte en début d'année.

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Quoi qu'il arrive, le DLC Mysteria Ecclesiae arrivera le 11 novembre dans Kingdom Come: Deliverance 2, qui reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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