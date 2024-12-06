Kingdom Come: Deliverance 2 dévoile ses spécificités techniques sur consoles

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 décembre 2024 à 15h03
Si vous souhaitez jouer à KIngdom Come: Deliverance 2 sur Xbox Series ou sur PlayStation 5, découvrez les performances auxquelles vous attendre selon le mode d'affichage.
Kingdom Come: Deliverance 2 dévoile ses spécificités techniques sur consoles
Avancé d'une semaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Kingdom Come: Deliverance 2 s'est dévoilé un peu plus le 5 décembre via la mise en ligne d'un trailer présentant son histoire. Si la nouvelle épopée prenant place au cœur de la Bohème a de quoi susciter l'intérêt, les performances et l'affichage peuvent varier selon la machine utilisée. 

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir Kingdom Come: Deliverance 2 sur consoles de salon, la question des modes graphiques disponibles au lancement se pose. Dans le cadre du PC Gaming Show, Warhorse Studios a partagé toutes les spécificités techniques des Xbox Series et des consoles PS5

Profitez de Kingdom Come: Deliverance 2 dans sa version la plus optimale sur PS5 Pro

Si les 4 consoles permettent de profiter d'un affichage en 30 FPS et en 1080p au minimum, les joueurs PS5 Pro auront droit, sans surprises, aux meilleures performances. Néanmoins, la Xbox Series X et la PlayStation 5 classique vous laisseront le choix entre le mode Fidélité et le mode Performance. Vous pourrez alors opter pour une plus belle image ou pour une action beaucoup plus nerveuse. Découvrez dans les lignes qui suivront les modes graphiques selon votre console préférée :

Xbox Series S
  • Résolution : 1080p
  • Performance cible : 30 FPS
Xbox Series X (Mode performance)
  • Résolution : Mise à l'échelle 1440p
  • Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)
  • Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
Xbox Series X (Mode Fidélité)
  • Résolution : Mise à l'échelle 2160p
  • Performance cible : 30 FPS
  • Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
PlayStation 5 (mode performance)
  • Résolution : Mise à l'échelle 1440p
  • Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)
  • Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
PlayStation 5 (Mode Fidélité)
  • Résolution : Mise à l'échelle 2160p
  • Performance cible : 30 FPS
  • Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
PlayStation 5 Pro
  • Résolution : Mise à l'échelle 2160p
  • Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)
  • Technologie d'upscaling : PlayStation Spectral Super Resolution 
Miniature vidéo

Rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2 sera disponible à partir du 4 février 2025. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander tout en faisant quelques économies via notre partenaire Instant Gaming.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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