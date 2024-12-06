Kingdom Come: Deliverance 2 dévoile ses spécificités techniques sur consoles

Si vous souhaitez jouer à KIngdom Come: Deliverance 2 sur Xbox Series ou sur PlayStation 5, découvrez les performances auxquelles vous attendre selon le mode d'affichage.
Avancé d'une semaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Kingdom Come: Deliverance 2
s'est dévoilé un peu plus le 5 décembre via la mise en ligne d'un trailer présentant son histoire. Si la nouvelle épopée prenant place au cœur de la Bohème a de quoi susciter l'intérêt, les performances et l'affichage peuvent varier selon la machine utilisée.
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir Kingdom Come: Deliverance 2 sur consoles de salon, la question des modes graphiques disponibles au lancement se pose. Dans le cadre du PC Gaming Show, Warhorse Studios a partagé toutes les spécificités techniques des Xbox Series et des consoles PS5
.
Profitez de Kingdom Come: Deliverance 2 dans sa version la plus optimale sur PS5 Pro
Si les 4 consoles permettent de profiter d'un affichage en 30 FPS et en 1080p au minimum
, les joueurs PS5 Pro auront droit, sans surprises, aux meilleures performances. Néanmoins, la Xbox Series X et la PlayStation 5 classique vous laisseront le choix entre le mode Fidélité et le mode Performance
. Vous pourrez alors opter pour une plus belle image ou pour une action beaucoup plus nerveuse. Découvrez dans les lignes qui suivront les modes graphiques selon votre console préférée :Xbox Series S
Xbox Series X (Mode performance)
- Résolution : 1080p
- Performance cible : 30 FPS
Xbox Series X (Mode Fidélité)
- Résolution : Mise à l'échelle 1440p
- Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)
- Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
PlayStation 5 (mode performance)
- Résolution : Mise à l'échelle 2160p
- Performance cible : 30 FPS
- Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
PlayStation 5 (Mode Fidélité)
- Résolution : Mise à l'échelle 1440p
- Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)
- Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
PlayStation 5 Pro
- Résolution : Mise à l'échelle 2160p
- Performance cible : 30 FPS
- Technologie d'upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution
- Résolution : Mise à l'échelle 2160p
- Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)
- Technologie d'upscaling : PlayStation Spectral Super Resolution
Rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2 sera disponible à partir du 4 février 2025
. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander tout en faisant quelques économies via notre partenaire Instant Gaming
.
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