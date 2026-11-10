Tripwire (Killing Floor, Maneater) licencie quelques jours après avoir étendu sa branche édition

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 novembre 2026 à 15h20
Le studio Tripwire Interactive, connu entre autres pour Killing Floor et Maneater, vient d'annoncer le licenciement de 36 employés. Cette décision brutale intervient paradoxalement une semaine seulement après l'expansion de sa branche d'édition, soulevant de nombreuses questions sur ses projets.
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Tripwire (Killing Floor, Maneater) licencie quelques jours après avoir étendu sa branche édition

L'industrie du jeu vidéo continue de traverser une période particulièrement compliquée. Tripwire Interactive, le studio historique derrière la franchise Killing Floor, est la dernière victime en date de cette conjoncture économique difficile, alors que la dernière annonce sous-entendait que la société se portait bien. 36 personnes viennent de perdre leur emploi, une coupe franche qui réduit drastiquement les forces vives de l'entreprise fondée en 2005.

Une restructuration profonde et douloureuse

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux et notamment X (Twiiter), la direction de Tripwire Interactive a confirmé cette réduction d'effectifs. Le studio a tenu à préciser la nature de cette décision difficile.

Cette décision n'a certainement pas été facile à prendre, mais elle était malheureusement nécessaire pour l'organisation.

annonce-licenciement

Ces départs ne sont pas anodins pour une structure de cette taille. Selon des sources internes, il ne resterait plus qu'entre quarante et cinquante employés au sein du studio après cette vague de licenciements. La direction a promis d'accompagner ces professionnels qualifiés avec compassion et dignité durant cette période de transition. Il s'agit d'un coup dur pour les équipes, d'autant plus que le studio avait déjà remercié 23 personnes en mars dernier, portant le total des départs forcés à 59 pour cette seule année.

Un timing qui suscite l'incompréhension

Ce qui rend cette annonce particulièrement troublante, c'est son calendrier. Une semaine à peine avant cette annonce, la branche édition du studio, Tripwire Presents, révélait en grande pompe l'extension de ses activités. Cette initiative visait à offrir un soutien accru aux développeurs indépendants.

L'objectif affiché était de mettre en lumière des titres variés et prometteurs. Plusieurs jeux avaient d'ailleurs été confirmés pour ce programme d'accompagnement, notamment The Boss Gangster: Criminal Empire, Starforged Legacy, Mars Attracts, One-Eyed Likho et Eslabong. Le contraste entre les ambitions de l'éditeur et la réalité économique du développeur laisse perplexe de nombreux observateurs de l'industrie.

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Le maintien des projets historiques

Malgré cette saignée dans ses effectifs, Tripwire Interactive se veut rassurant quant à ses productions en cours. L'équipe restante se concentre désormais sur le développement actif de Maneater 2. Annoncé lors du State of Play de Sony en septembre dernier, cette suite très attendue du jeu d'action en milieu aquatique est prévue pour 2027. Les joueurs pourront à nouveau semer la terreur dans les océans avec de nouvelles évolutions.

En parallèle, le studio doit continuer d'assurer le suivi de Killing Floor 3. Sorti en juillet 2025, le jeu de tir coopératif a connu un lancement compliqué. Les évaluations des joueurs restent mitigées et la fréquentation est loin d'égaler celle de son illustre prédécesseur. Les développeurs restants auront la lourde tâche de redresser la barre en déployant de nouveaux contenus et des correctifs pour regagner la confiance de leur communauté, ce qui a commencé avec une importante mise à jour le mois dernier.

D'ailleurs, rappelons que KF3 reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3 à moindre coût, notamment sur PC :

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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