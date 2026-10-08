Killing Floor 3 déploie sa mise à jour gratuite d'Halloween avec une flopée de nouveautés

Tripwire Interactive lance les festivités d'Halloween dans Killing Floor 3 avec la mise à jour gratuite Ghastly Getaway. Disponible dès aujourd'hui sur PC et consoles, cet événement apporte une nouvelle carte permanente, des monstres inspirés du cinéma classique et de nombreuses récompenses pour terrifier les joueurs.

L'année 2091 prend une tournure particulièrement macabre. Tripwire Interactive vient tout juste de déployer une mise à jour saisonnière de :Killing Floor 3, baptisée Halloween Horrors Ghastly Getaway. Ce contenu gratuit, d'ores et déjà accessible sur PC via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series, invite les spécialistes de l'escouade Nightfall à célébrer la fête des morts dans une ambiance sanglante. Pour l'occasion, le quartier général des joueurs s'offre une décoration thématique éphémère, plantant le décor avant de partir au combat.

Une nouvelle carte vertigineuse et des monstres de légende

La pièce maîtresse de cette mise à jour reste sans conteste l'ajout de la carte Haunted Hotel, qui s'inscrit de manière permanente dans le jeu. Les rumeurs de hantise autour de l'hôtel Iorga, situé à Vladislav en Roumanie, ont poussé la faction Nightfall à enquêter. Les joueurs devront explorer ce bâtiment de plusieurs étages, ravagé par un rituel ayant tourné à la catastrophe. La verticalité des lieux promet des affrontements sous haute tension où le moindre faux pas pourrait s'avérer fatal.

Pour renforcer cette atmosphère horrifique, le bestiaire subit une transformation radicale. Le temps de l'événement, tous les Zeds de base ainsi que le récent boss Moorcroft arborent des apparences directement inspirées des grands classiques du cinéma d'épouvante. Si ces modèles festifs disparaîtront des autres environnements au début du mois de novembre, ils éliront domicile définitivement dans les couloirs du Haunted Hotel.

Des ajustements tactiques et un passe de ravitaillement généreux

Au-delà de l'aspect visuel, le studio apporte des modifications de gameplay bienvenues, notamment pour la classe Gunslinger. Jusqu'ici contraints d'utiliser leurs armes principales en double, ces tireurs d'élite peuvent désormais opter pour des variantes à une seule arme. Cette option, moins onéreuse, offre aux joueurs un contrôle beaucoup plus fin sur l'amélioration de leur arsenal en cours de partie.







Les amateurs de personnalisation ne sont pas en reste avec l'introduction du passe de ravitaillement d'Halloween. Celui-ci permet de débloquer plus de deux cents récompenses réparties sur des voies gratuites et payantes. Les cosmétiques incluent des clins d'œil amusants comme le Commando Chicken, des skins d'armes inédits et diverses cartes de joueur. La boutique s'enrichit également de tenues squelettiques et de masques de monstres.

Tripwire Interactive profite de cette mise à jour pour peaufiner l'expérience. De nouvelles musiques rejoignent le menu principal, accompagnées de défis quotidiens inédits et de mutateurs hebdomadaires. Les développeurs ont également pensé aux joueurs les plus assidus en intégrant un système inédit. Ceux qui accumulent un surplus de points de ravitaillement peuvent désormais les dépenser une fois par jour pour obtenir des bonus d'expérience, facilitant ainsi la progression de leurs atouts favoris. Un ajout qui confirme la volonté du studio de choyer sa communauté sur le long terme.

Tout cela est dès maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, gratuitement bien entendu. KF3 reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3 à moindre coût, notamment sur PC :