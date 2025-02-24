Killing Floor 3 : Une bêta qui divise les joueurs à un mois de la sortie

Prévu pour arriver fin mars, Killing Floor 3 vient d'organiser une première bêta. Or, tous les retours ne sont pas positifs et la communauté est divisée.
Alors que Killing Floor 3
se prépare à sortir à la fin du mois de mars 2025,sa bêta fermée vient de s'achever, et les réactions sont très mitigées. Annoncé lors de la Gamescom 2023, ce nouvel opus de Tripwire Interactive est très attendu par les fans de la franchise, mais également les amateurs de jeu de tirs coopératif. Mais son test à huis clos a révélé de nombreux problèmes techniques qui inquiètent les joueurs à l'approche du lancement
.
Une bêta jugée « catastrophique » par une partie des joueurs
Sur Reddit
et d'autres plateformes sociales, de nombreux joueurs se sont plaints de l'état du jeu, qualifiant l'expérience de « désastre
», alors que le compte à rebours avant le lancement est lancé. Parmi les principales critiques, nous retrouvons :
- Un framerate instable
- Un système de tir jugé médiocre
- Un netcode défaillant
- Des animations et une interface peu convaincantes
D'ailleurs, un utilisateur de Reddit, gros joueur de la licence, n'a pas mâché ses mots après cette bêta fermée :
Je joue à Killing Floor depuis 2009 - et je n'ai rien de positif à dire sur ce jeu.
D'autres joueurs, tout en reconnaissant les défauts du jeu, espèrent que Tripwire prendra le temps de corriger ces problèmes avant la sortie
, voire décalera le lancement pour proposer une version plus aboutie, si besoin.
Mais du potentiel malgré les défauts
La bonne nouvelle est que tous les retours ne sont pas négatifs. Certains testeurs ont trouvé l'expérience divertissante, même si les défauts du jeu ternissent leur enthousiasme
. La plupart restent néanmoins d'accord sur le fait qu'il faut du temps supplémentaire à Killing Floor 3 pour atteindre les attentes, et qu'un report est inéluctable
.
D'ailleurs, il n'est pas impossible que les développeurs annoncent un report ces prochains jours. Sur Steam
, ces derniers ont réagi à la bêta et aux réactions des joueurs :
Cette franchise n'existerait pas sans une communauté aussi passionnée, et vos retours – qu'ils soient positifs ou critiques – sont essentiels à l'approche du lancement.
Le studio a précisé que certaines améliorations sont déjà en cours et que d'autres mises à jour seront dévoilées lors d'un live prévu le 27 février.
En attendant, Killing Floor 3 est prévu pour arriver le 25 mars 2025
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