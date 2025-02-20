Killing Floor 3 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Killing Floor 3.
Troisième opus de la licence mêlant FPS, action et horreur, Killing Floor 3
est l'une des sorties majeures du printemps. Jouable en solo, ce troisième jeu met l'accent sur le coopératif avec des modes de jeu réunissant jusqu'à 6 tireurs d'élite. Les plus téméraires pourront rejoindre les rangs de Crépuscule et éliminer des Zeds à tour de bras sur consoles, mais également sur PC.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Killing Floor 3
.
Configurations PC Killing Floor 3
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Killing Floor 3, sachez qu'il sera assez peu gourmand et adapté à la plupart des machines
, sans nécessiter de carte graphique très récente ou de processeur de dernière génération. Bien entendu, une meilleure configuration permettra de profiter au mieux des performances du jeu, à condition de posséder une carte graphique ayant moins de 4 ans.
Dans les deux cas, le jeu prendra peu de place sur votre disque dur. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Killing Floor 3
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go
- Processeur → AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i7-4790
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480
- Espace disque → 20 Go
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 11
- Mémoire vive → 16 GB
- Processeur → AMD Ryzen 7 7700X ou Intel Core i7-9700K
- Carte graphique → AMD Radeon RX 6750 XT ou GeForce RTX 3060
- Stockage → 20 Go
Rappelons pour conclure que Killing Floor 3 sera disponible à partir du 25 mars 2025
sur PC, mais également sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Vous pourrez d'ailleurs obtenir Killing Floor 3 tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming
.
commentaire (0)