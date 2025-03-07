Killing Floor 3 reporté à quelques jours de sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 mars 2025 à 16h34
Alors qu'il devait sortir dans peu de temps, les développeurs ont annoncé le report, attendu, de Killing Floor 3.
Killing Floor 3 reporté à quelques jours de sa sortie
Killing Floor 3 avait organisé une bêta il y a quelques semaines, qui avait obtenu des retours mitigés et inquiété la communauté. Si les joueurs étaient contents de retrouver la licence, ils avaient en revanche été déçus de la qualité, avec de nombreux problèmes liés à l'optimisation, au netcode et aux tirs. Problématique lorsqu'il s'agit d'un jeu de tir, vous en conviendrez.

C'est donc sans grande surprise que le studio a annoncé un report de Killing Floor 3.

Killing Floor 3 sortira plus tard en 2025

Initialement, le jeu de tir à la première personne devait arriver le 25 mars prochain. Mais Tripwire Interactive a pris la décision, logique, de le reporter, même si l'annonce tombe trois semaines avant son arrivée. Aucune nouvelle date n'a été communiquée, pour laisser le temps aux équipes d'améliorer l'expérience, sans se rajouter une pression supplémentaire.
Après avoir pris le temps de recueillir et d'analyser les retours de notre récente bêta fermée, nous avons réalisé que nous étions passés à côté de certains éléments essentiels. Notre objectif n'est pas seulement de faire de Killing Floor 3 une avancée ambitieuse pour la franchise, mais aussi de préserver l'expérience de base que vous connaissez et aimez tant.
La communication explique également que pour avancer plus facilement dans l'amélioration de Killing Floor 3, un calendrier interne va être mis en place, pour valider chaque étape du processus plus simplement. Les points essentiels sont les performances/la stabilité, l'interface utilisateur (UI/UX), l'éclairage et les sensations des armes.

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Le studio précise également qu'après la sortie, une mise à jour « permettant de sélectionner indépendamment votre classe de compétences et votre personnage est prévue après la sortie du jeu ».
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Un report qui devrait donc rassurer les futurs joueurs, puisque cela va éviter une débâcle lors de la sortie. Killing Floor 3 est donc prévue à une date inconnue en 2025. Les joueurs l'ayant précommandé seront d'ailleurs remboursés, s'ils le souhaitent.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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