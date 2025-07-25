Killing Floor 3 reçoit les pires notes de la série sur Metacritic, et coule sur Steam

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juillet 2025 à 16h20
À peine lancé, Killing Floor 3 reçoit déjà un accueil très mitigé de la part des joueurs et des critiques. Avec un score Metacritic de 69, le plus bas jamais enregistré pour la franchise, et seulement 55 % d'avis positifs sur Steam, le FPS coopératif de Tripwire Interactive semble manquer sa cible. Mais ce nouvel épisode mérite-t-il vraiment autant de critiques négatives ? Pas vraiment.
Killing Floor 3 reçoit les pires notes de la série sur Metacritic, et coule sur Steam
Après un léger report, Killing Floor 3 est sorti ce 24 juillet et a évidemment attiré les joueurs, que ce soit les amateurs de FPS ou des hordes shooter. Malheureusement, il semblerait qu'il n'ait pas convaincu tous les joueurs et les critiques, comme le montrent sa note Metacritic, et les évaluations Steam. Néanmoins, tout n'est pas à jeter.

Les raisons d'un lancement difficile pour Killing Floor 3

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Lors de son annonce à la gamescom 2023, Killing Floor 3 avait suscité l'enthousiasme des fans, impatients de retrouver le frisson du massacre de zombies après sept longues années d'attente depuis Killing Floor 2. Mais très rapidement, les premières inquiétudes sont apparues concernant une direction artistique jugée trop « cartoon » et aseptisée, loin de l'ambiance sombre et industrielle qui avait fait le succès initial de la série. 

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Un retard et une bêta controversée qui n'ont pas suffi à corriger les défauts

Après une bêta fermée organisée en janvier, les retours négatifs des joueurs ont poussé Tripwire Interactive à repousser la sortie du jeu, initialement prévue en mars. Le studio déclarait alors avoir « raté le coche » et promettait de mieux coller à l'esprit de la série en prenant plus de temps de développement. Cependant, malgré ces ajustements et plusieurs mois de retard, la sortie officielle du jeu n'a pas convaincu : les joueurs reprochent à Killing Floor 3 de privilégier l'apparence au détriment du gameplay, évoquant un manque cruel d'identité et une optimisation encore insuffisante.

C'est ainsi que nous retrouvons une note Metacritic historiquement basse, à hauteur de 69. Le deuxième opus, le meilleur, est noté 75 quand le premier affiche 72. Rien d'alarmant donc, même si sur Steam l'évaluation est « moyenne », avec un reproche sur l'optimisation, un contenu peu conséquent et surtout des microtransactions déjà présentes.

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En effet, parmi les retours négatifs, la présence un peu trop forte des microtransactions revient assez souvent. Le jeu serait davantage axé sur la monétisation que sur l'expérience ludique authentique, une critique partagée par de nombreux joueurs déçus.

Un potentiel à exploiter malgré tout ?

Pourtant, certains joueurs plus optimistes notent que tout n'est pas perdu pour autant. Si le lancement est clairement raté, le potentiel du jeu pourrait encore être exploité grâce à des mises à jour régulières. D'ailleurs, nous y passons actuellement un bon moment, même si l'optimisation est effectivement à revoir. Notre test paraîtra assez vite, pour vous livrer nos impressions.

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