John Carpenter's Toxic Commando partage une première roadmap, riche en contenu

Saber Interactive a, récemment, partagé des détails concernant les contenus arrivant après la sortie de John Carpenter's Toxic Commando.

Une première feuille de route pour John Carpenter's Toxic Commando

Des packs cosmétiques et corrections à venir sur John Carpenter's Toxic Commando

Alors que le lancement dearrive à grand-pas, les développeurs de chez Saber Interactive prennent un peu d'avance et regardent déjà vers l'avenir. D'ailleurs, le studio de développement a dévoiléC'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que. Ainsi,, permettant à la communauté de débloquer de nouveaux cosmétiques,. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à voir débarquer(et deux autres lourdes ou de corps à corps). Sans oublier,À l'heure actuelle, Saber Interactive et Focus Entertainment n'ont pas partagé de date de sortie précise pour ces patchs majeurs à venir sur. Notons, toutefois, que la communauté pourra, en outre, profiter de packs cosmétiques, arrivant au compte-gouttes en 2026.En complément,. Chaque bundle, qui est compris dans le Bloody Pass, comportera des skins pour les armes et pour les personnages, mais aussi des éléments personnalisables pour les véhicules (graffiti, etc.) et des titres pour les profils de joueur. Entre les deux patchs majeurs,Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.