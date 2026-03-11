John Carpenter's Toxic Commando partage une première roadmap, riche en contenu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mars 2026 à 12h08
Saber Interactive a, récemment, partagé des détails concernant les contenus arrivant après la sortie de John Carpenter's Toxic Commando.
John Carpenter's Toxic Commando partage une première roadmap, riche en contenu
Alors que le lancement de John Carpenter's Toxic Commando arrive à grand-pas, les développeurs de chez Saber Interactive prennent un peu d'avance et regardent déjà vers l'avenir. D'ailleurs, le studio de développement a dévoilé une première feuille de route pour John Carpenter's Toxic Commando, qui se dotera d'une multitude de nouveaux contenus cette année.

Une première feuille de route pour John Carpenter's Toxic Commando

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que Saber Interactive a précisé les contenus à venir sur John Carpenter's Toxic Commando, et ce, après son lancement. Ainsi, au cours de cet été 2026, Saber Interactive a prévu d'ajouter des défis, permettant à la communauté de débloquer de nouveaux cosmétiques, mais aussi une nouvelle carte et un nouvel ennemi. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à voir débarquer quatre nouvelles armes principales, et d'autres secondaires. Deux nouveaux véhicules seront aussi ajoutés à ce moment-là.

Pour la deuxième mise à jour majeure de John Carpenter's Toxic Commando, qui sera déployée en automne 2026, Saber Interactive introduira une nouvelle difficulté, un nouvel ennemi, quatre nouvelles armes (et deux autres lourdes ou de corps à corps). Sans oublier, de nouveaux consommables, de nouvelles structures défensives et les Mods pour munitions.

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À l'heure actuelle, Saber Interactive et Focus Entertainment n'ont pas partagé de date de sortie précise pour ces patchs majeurs à venir sur John Carpenter's Toxic Commando. Notons, toutefois, que la communauté pourra, en outre, profiter de packs cosmétiques, arrivant au compte-gouttes en 2026.

Des packs cosmétiques et corrections à venir sur John Carpenter's Toxic Commando

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En complément, Saber Interactive a précisé que le premier pack cosmétique de John Carpenter's Toxic Commando se rendra disponible cet été, et le deuxième cet automne. Chaque bundle, qui est compris dans le Bloody Pass, comportera des skins pour les armes et pour les personnages, mais aussi des éléments personnalisables pour les véhicules (graffiti, etc.) et des titres pour les profils de joueur. Entre les deux patchs majeurs, le studio déploiera des mises à jour apportant des corrections mais aussi des améliorations de qualité de vie sur John Carpenter's Toxic Commando

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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