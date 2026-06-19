John Carpenter's Toxic Commando s'offre une grosse mise à jour, avec plein de nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 juin 2026 à 16h48
Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, déployé une mise à jour majeure sur John Carpenter's Toxic Commando, qui apporte d'importantes nouveautés.
John Carpenter's Toxic Commando s'offre une grosse mise à jour, avec plein de nouveautés

Sorti au cours du mois de mars 2026, John Carpenter's Toxic Commando a su séduire de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, ces derniers ont, désormais, une bonne excuse pour relancer le titre de Saber Interactive et Focus Entertainment : John Carpenter's Toxic Commando vient de se doter de plusieurs nouveautés, grâce à la mise à jour Urban Blight.

Une nouvelle mission pour John Carpenter's Toxic Commando

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Depuis le lancement de la mise à jour Urban Blight, les joueurs et les joueuses de John Carpenter's Toxic Commando peuvent découvrir une toute nouvelle mission. Celle-ci possède le même nom que le patch, soit Fléau urbain dans la langue de Molière. Se déroulant un an après les événements du jeu de base, la mission Urban Blight invite la communauté à sauver une ville, après que des humains aient utilisé le sludge comme arme, provoquant ainsi une nouvelle potentielle apocalypse.

Miniature vidéo

Mais, ce ne sont pas les seules nouveautés au programme de la mise à jour Urban Blight de John Carpenter's Toxic Commando.

De nouvelles fonctionnalités sont arrivées sur John Carpenter's Toxic Commando

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En plus de cette nouvelle mission, les développeurs ont profité de la mise à jour Urban Blight pour ajouter un tout nouvel ennemi volant, dit le Frelon. Ce dernier est capable de transporter les joueurs dans les airs, avant de les laisser tomber au sol, infligeant ainsi d'importants dégâts. Fort heureusement, la communauté peut compter sur six nouvelles armes (trois principales, une secondaire, une lourde et une de mêlée).

En outre, le studio a implanté deux nouveaux véhicules : l'Élévateur (exclusif à la mission Urban Blight) et le APC Batteur. Les joueurs et les joueuses de John Carpenter's Toxic Commando peuvent également réaliser des Épreuves, c'est-à-dire des défis quotidiens, hebdomadaires et saisonniers, qui leur permettront de gagner de l'XP et des récompenses exclusives. Saber Interactive et Focus Entertainment ont aussi sorti le DLC Pack Cosmétique 1, qui inclut des skins et des customisations pour les armes.

Pour conclure, rappelons que John Carpenter's Toxic Commando est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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