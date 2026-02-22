John Carpenter's Toxic Commando : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de John Carpenter's Toxic Commando, développé par Saber Interactive.

Date de sortie de John Carpenter's Toxic Commando

Sur quelle(s) plateforme(s) sort John Carpenter's Toxic Commando ?

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À quel prix John Carpenter's Toxic Commando est-il vendu ?

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John Carpenter's Toxic Commando est-il un jeu multijoueur ?

Rassemblez une équipe de 4 joueurs ou rejoignez des commandos en ligne pour une expérience de coopération déjantée. Réanimez vos alliés, répartissez les munitions et pensez à couvrir les arrières et les avants des membres de votre équipe, ça leur fera plaisir. Face aux hordes d'infectés, finies les plaisanteries : il est temps de se battre pour votre survie.

Qu'est-ce que John Carpenter's Toxic Commando ?

Quelles sont les classes disponibles sur John Carpenter's Toxic Commando ?

The Strike → « Le Strike est le cauchemar des zombies. Cette classe est spécialisée dans le fait d'infliger des dégâts massifs et l'élimination rapide de grands groupes d'ennemis grâce à sa capacité signature, Fireball. Ce puissant projectile inflige d'énormes dégâts de zone et peut être amélioré à l'aide des points de compétence que vous collecterez au cours des missions ».

→ « Le Strike est le cauchemar des zombies. Cette classe est spécialisée dans le fait d'infliger des dégâts massifs et l'élimination rapide de grands groupes d'ennemis grâce à sa capacité signature, Fireball. Ce puissant projectile inflige d'énormes dégâts de zone et peut être amélioré à l'aide des points de compétence que vous collecterez au cours des missions ». The Medic → « Le Médecin est, comme son nom l'indique, la classe qui a pour mission de maintenir l'équipe en vie. Sa capacité, Healing Aura, restaure progressivement les PV des alliés proches. Une fois améliorée, Healing Aura peut devenir un projectile de soins permettant de restaurer la santé à distance. À l'inverse, vous pouvez choisir de la transformer en une rafale de soins à courte portée qui restaure 100 % de la santé permanente de tous les alliés proches ».

→ « Le Médecin est, comme son nom l'indique, la classe qui a pour mission de maintenir l'équipe en vie. Sa capacité, Healing Aura, restaure progressivement les PV des alliés proches. Une fois améliorée, Healing Aura peut devenir un projectile de soins permettant de restaurer la santé à distance. À l'inverse, vous pouvez choisir de la transformer en une rafale de soins à courte portée qui restaure 100 % de la santé permanente de tous les alliés proches ». The Operator → « Le couteau suisse de l'escouade. L'Opérateur contrôle un drone allié qui peut participer au combat et apporter son aide de différentes manières. En progressant dans l'arbre de compétences de la classe, vous pourrez changer les projectiles du drone pour des obus incendiaires, des lasers perforants ou des projectiles d'EMP qui infligent des dégâts de zone. En plus de ces améliorations offensives, le drone peut aussi être utilisé pour aider les alliés à se rétablir, réparer des véhicules et des générateurs, et même libérer l'Opérateur des capsules de réanimation ».

→ « Le couteau suisse de l'escouade. L'Opérateur contrôle un drone allié qui peut participer au combat et apporter son aide de différentes manières. En progressant dans l'arbre de compétences de la classe, vous pourrez changer les projectiles du drone pour des obus incendiaires, des lasers perforants ou des projectiles d'EMP qui infligent des dégâts de zone. En plus de ces améliorations offensives, le drone peut aussi être utilisé pour aider les alliés à se rétablir, réparer des véhicules et des générateurs, et même libérer l'Opérateur des capsules de réanimation ». The Defender → « Le Défenseur est le tank de l'escouade : il encaisse les dégâts pour aider ses alliés à survivre. Sa compétence spéciale déploie une barrière en forme de dôme qui bloque les attaques à distance des ennemis et inflige des dégâts aux zombies qui y pénètrent. Une fois amélioré, le Défenseur peut choisir d'avoir la capacité de déployer simultanément 3 barrières plus petites, d'avoir une barrière qui inflige encore plus de dégâts aux ennemis à l'intérieur ou d'avoir une barrière mobile qui se déplace avec lui ».











Quel est le gameplay de John Carpenter's Toxic Commando ?

Choisissez vos armes parmi un arsenal de fusils et de grenades, et semez le chaos au milieu des vagues incessantes d'infectés. Grâce à la puissance du Swarm Engine de Saber Interactive (World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2), les hordes sont déchaînées et seul votre doigt sur la gâchette pourra les arrêter.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du prochain jeu de Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine 2), découvrez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet deci-dessous, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes concernées.C'est au cours de ce premier trimestre 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir la nouvelle production vidéoludique de Saber Interactive, puisqueTout le monde ne pourra pas découvrir le nouveau jeu des créateurs de Space Marine 2, malheureusement. En effet,. Les développeurs n'ont pas mentionné de potentielles versions PS4 et/ou Xbox One pour leur titre.Comme à l'accoutumée, pour ce qui est du format physique, les prix varient en fonction du revendeur choisi, mais aussi de l'édition sélectionnée. Cependant, selon les informations disponibles sur les différents stores,(format numérique).. D'après les détails connus, il sera possible de former une équipe de 4 personnes ou encore de rejoindre des escouades en ligne. Sur la page Steam du titre, nous pouvons lire les mots suivants à ce sujet :, disposant de mondes semi-ouverts peuplés de nombreux zombies, se déplaçant en hordes.. Les joueurs et les joueuses pourront ainsi incarner le personnage de leur choix, puis choisir l'une des classes ci-dessous :Comme vous l'aurez compris,. Pour cela,, qui comprend aussi bien des fusils que des grenades. Ces derniers devront également travailler en équipe pour venir à bout des « vagues incessantes d'infectés ».Les développeurs ont, en outre, précisé queet pourront même être utilisés pour « réduire des zombies en bouillie ! ».Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Une version démo gratuite est actuellement proposée sur la plateforme de Valve, Steam, et ce, jusqu'au 2 mars prochain.