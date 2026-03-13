John Carpenter's Toxic Commando : La liste complète des trophées et des succès

John Carpenter's Toxic Commando possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de John Carpenter's Toxic Commando

Intitulé du trophée Description La livraison Terminez « La livraison » avec n'importe quel niveau de difficulté La livraison : Maîtrise Terminez « La livraison » en difficulté Très difficile Église des Damnés Terminez « Église des Damnés » avec n'importe quel niveau de difficulté Église des Damnés : Maîtrise Terminez « Église des Damnés » en difficulté Très difficile Appât pour démon Terminez « Appât pour démon » avec n'importe quel niveau de difficulté Appât pour démon : Maîtrise Terminez « Appât pour démon » en difficulté Très difficile Racines du Mal Terminez « Racines du Mal » avec n'importe quelle difficulté Racines du Mal : Maîtrise Terminez « Racines du Mal » en difficulté Très difficile Impasse Terminez « Impasse » avec n'importe quel niveau de difficulté Impasse : Maîtrise Terminez « Impasse » en difficulté Très difficile Explosif Terminez « Explosif » avec n'importe quelle difficulté Explosif : Maîtrise Terminez « Explosif » en difficulté Très difficile Capturer et tuer Terminez « Capturer et tuer » avec n'importe quel niveau de difficulté Capturer et tuer : Maîtrise Terminez « Capturer et tuer » en difficulté Très difficile Délivrance Terminez « Délivrance » avec n'importe quel niveau de difficulté Délivrance : Maîtrise Terminez « Délivrance » en difficulté Très difficile La fosse Terminez « La fosse » avec n'importe quel niveau de difficulté La Fosse : Maîtrise Terminez « La fosse » en difficulté Très difficile Du début à la fin Terminez toutes les missions de la Campagne dans n'importe quel niveau de difficulté Toxic Commando : Maîtrise Terminez toutes les missions en difficulté Très difficile Fléau des sbires Tuez un sbire en train de charger avec un équipement de combat L'odeur du napalm Incendiez 30 ennemis avec un seul cocktail Molotov Mauvaise utilisation Tuez 100 ennemis en utilisant des bombonnes de gaz comme armes de mêlée Fléau des goinfres Tuez un goinfre à l'aide d'une arme de mêlée Ça refroidit ! Faites surchauffer une mitrailleuse 10 fois Vivre pour soigner Restaurez 10 000 PV à vos coéquipiers à l'aide de la compétence Aura de guérison Dans le mille Tuez 15 ennemis en un seul tir avec la compétence Boule de feu Froide cruauté Tuez 5 000 ennemis avec des armes de mêlée Cruauté torride Tuez 1 000 ennemis en faisant exploser des bidons d'essence ou des bombonnes de gaz Limier Finissez une mission en transportant une graine de bourbe Ruée vers l'or Obtenez 10 000 bourbifs lors des missions de la campagne Virée Voyagez 50 km dans n'importe quel type de véhicule Réservoir plein Remplissez le réservoir d'essence de la voiture 30 fois Mécano Restaurez 100 000 PV à des véhicules Bouclier écrasant tuez 500 ennemis à l'aide de la barrière d'un Garde du corps Économie de munitions Tuez 300 ennemis avec des explosions d'atomiseur Insaisissable Évitez de vous faire capturer par un agrapeur qui vous a pris pour cible Raid aérien Tuez 1 000 ennemis à l'aide d'un drone de Machiniste Tir de précision Infligez 100 000 points de dégâts aux points faibles d'ennemis Réflexes rapides Tuez un agrapeur après qu'il a attrapé un coéquipier, mais avant qu'il lui inflige des dégâts À la vie, à la mort Terminez n'importe quelle mission avec 3 joueurs de votre liste d'amis en jeu Essai sur route Conduisez chaque type de véhicule au moins une fois Course parfaite Terminez « Racines du mal « sans vous faire infecter par la bourbe Tous des professionnels Terminez une mission de la campagne sans qu'un coéquipier soit à terre Ouvre-boîte Ouvrez une planque à l'aide d'un treuil d'un véhicule Intouchable Terminez une mission en difficulté Difficile ou Très difficile sans subir de dégâts Dégagez le passage ! Tuez 100 tentacules bourbeux Une bonne affaire ! Tuez 50 ennemis avec une seule arme lourde sans changer d'arme Tût tût, fils de... Écrasez 1 000 ennemis avec un véhicule La porte ! Empêchez les ennemis d'endommager les portes dans l'église dans « Église des Damnés » C'est tout ce que vous avez ? Terminez une mission en difficulté Très difficile sans tomber à terre Sage Atteignez le niveau maximal avec chaque classe Magnat des armes Améliorez une arme jusqu'au niveau maximal Spécialiste des armes Tuez au moins un ennemi avec 19 armes principales ou secondaires différentes Tous amis Terminez une mission de la campagne sans infliger des dégâts aux coéquipiers Quelqu'un compte, au fait ? Tuez 53 601 ennemis

Disponible depuis le mois de mars 2026,dispose, comme tous les autres jeux, de divers. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le Platine ou bien 100 % du titre de Saber Interactive doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilonsPour décrocher le 100 % ou Platine de, qui est intitulé « Commando au complet », la communauté doit terminer diverses missions, selon plusieurs niveaux de difficulté, ainsi qu'effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 12 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.