John Carpenter's Toxic Commando : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2026 à 14h40
John Carpenter's Toxic Commando possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
John Carpenter's Toxic Commando : La liste complète des trophées et des succès
Disponible depuis le mois de mars 2026, John Carpenter's Toxic Commando dispose, comme tous les autres jeux, de divers trophées ainsi que succès. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le Platine ou bien 100 % du titre de Saber Interactive doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de John Carpenter's Toxic Commando.

Liste des trophées et succès de John Carpenter's Toxic Commando

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Pour décrocher le 100 % ou Platine de John Carpenter's Toxic Commando, qui est intitulé « Commando au complet », la communauté doit terminer diverses missions, selon plusieurs niveaux de difficulté, ainsi qu'effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de John Carpenter's Toxic Commando

Intitulé du trophée Description
La livraison  Terminez « La livraison » avec n'importe quel niveau de difficulté
La livraison : Maîtrise Terminez « La livraison » en difficulté Très difficile
Église des Damnés Terminez « Église des Damnés » avec n'importe quel niveau de difficulté
Église des Damnés : Maîtrise Terminez « Église des Damnés » en difficulté Très difficile
Appât pour démon Terminez « Appât pour démon » avec n'importe quel niveau de difficulté
Appât pour démon : Maîtrise Terminez « Appât pour démon » en difficulté Très difficile
Racines du Mal Terminez « Racines du Mal » avec n'importe quelle difficulté
Racines du Mal : Maîtrise Terminez « Racines du Mal » en difficulté Très difficile
Impasse Terminez « Impasse » avec n'importe quel niveau de difficulté
Impasse : Maîtrise  Terminez « Impasse » en difficulté Très difficile
Explosif Terminez « Explosif » avec n'importe quelle difficulté
Explosif : Maîtrise Terminez « Explosif » en difficulté Très difficile
Capturer et tuer Terminez « Capturer et tuer » avec n'importe quel niveau de difficulté
Capturer et tuer : Maîtrise Terminez « Capturer et tuer » en difficulté Très difficile
Délivrance Terminez « Délivrance » avec n'importe quel niveau de difficulté
Délivrance : Maîtrise  Terminez « Délivrance » en difficulté Très difficile
La fosse Terminez « La fosse » avec n'importe quel niveau de difficulté
La Fosse : Maîtrise Terminez « La fosse » en difficulté Très difficile
Du début à la fin Terminez toutes les missions de la Campagne dans n'importe quel niveau de difficulté
Toxic Commando : Maîtrise Terminez toutes les missions en difficulté Très difficile
Fléau des sbires Tuez un sbire en train de charger avec un équipement de combat
L'odeur du napalm Incendiez 30 ennemis avec un seul cocktail Molotov
Mauvaise utilisation Tuez 100 ennemis en utilisant des bombonnes de gaz comme armes de mêlée
Fléau des goinfres Tuez un goinfre à l'aide d'une arme de mêlée
Ça refroidit !  Faites surchauffer une mitrailleuse 10 fois
Vivre pour soigner Restaurez 10 000 PV à vos coéquipiers à l'aide de la compétence Aura de guérison
Dans le mille Tuez 15 ennemis en un seul tir avec la compétence Boule de feu
Froide cruauté Tuez 5 000 ennemis avec des armes de mêlée
Cruauté torride Tuez 1 000 ennemis en faisant exploser des bidons d'essence ou des bombonnes de gaz
Limier Finissez une mission en transportant une graine de bourbe
Ruée vers l'or Obtenez 10 000 bourbifs lors des missions de la campagne
Virée Voyagez 50 km dans n'importe quel type de véhicule
Réservoir plein Remplissez le réservoir d'essence de la voiture 30 fois
Mécano Restaurez 100 000 PV à des véhicules
Bouclier écrasant tuez 500 ennemis à l'aide de la barrière d'un Garde du corps
Économie de munitions Tuez 300 ennemis avec des explosions d'atomiseur
Insaisissable Évitez de vous faire capturer par un agrapeur qui vous a pris pour cible
Raid aérien Tuez 1 000 ennemis à l'aide d'un drone de Machiniste
Tir de précision Infligez 100 000 points de dégâts aux points faibles d'ennemis
Réflexes rapides Tuez un agrapeur après qu'il a attrapé un coéquipier, mais avant qu'il lui inflige des dégâts
À la vie, à la mort Terminez n'importe quelle mission avec 3 joueurs de votre liste d'amis en jeu
Essai sur route Conduisez chaque type de véhicule au moins une fois
Course parfaite Terminez « Racines du mal « sans vous faire infecter par la bourbe
Tous des professionnels Terminez une mission de la campagne sans qu'un coéquipier soit à terre
Ouvre-boîte Ouvrez une planque à l'aide d'un treuil d'un véhicule
Intouchable Terminez une mission en difficulté Difficile ou Très difficile sans subir de dégâts
Dégagez le passage !  Tuez 100 tentacules bourbeux
Une bonne affaire !  Tuez 50 ennemis avec une seule arme lourde sans changer d'arme
Tût tût, fils de... Écrasez 1 000 ennemis avec un véhicule
La porte ! Empêchez les ennemis d'endommager les portes dans l'église dans « Église des Damnés »
C'est tout ce que vous avez ? Terminez une mission en difficulté Très difficile sans tomber à terre
Sage  Atteignez le niveau maximal avec chaque classe
Magnat des armes Améliorez une arme jusqu'au niveau maximal
Spécialiste des armes Tuez au moins un ennemi avec 19 armes principales ou secondaires différentes
Tous amis Terminez une mission de la campagne sans infliger des dégâts aux coéquipiers
Quelqu'un compte, au fait ? Tuez 53 601 ennemis

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que John Carpenter's Toxic Commando, qui est sorti le 12 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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TDC (invité) Le 19/03/2026 à 12:05

super!