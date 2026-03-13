John Carpenter's Toxic Commando : La liste complète des trophées et des succès

|La livraison
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|La livraison : Maîtrise
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|Église des Damnés
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|Église des Damnés : Maîtrise
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|Appât pour démon
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|Appât pour démon : Maîtrise
|Terminez « Appât pour démon » en difficulté Très difficile
|Racines du Mal
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|Racines du Mal : Maîtrise
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|Impasse
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|Impasse : Maîtrise
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|Explosif
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|Explosif : Maîtrise
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|Capturer et tuer
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|Capturer et tuer : Maîtrise
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|Délivrance
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|Délivrance : Maîtrise
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|La fosse
|Terminez « La fosse » avec n'importe quel niveau de difficulté
|La Fosse : Maîtrise
|Terminez « La fosse » en difficulté Très difficile
|Du début à la fin
|Terminez toutes les missions de la Campagne dans n'importe quel niveau de difficulté
|Toxic Commando : Maîtrise
|Terminez toutes les missions en difficulté Très difficile
|Fléau des sbires
|Tuez un sbire en train de charger avec un équipement de combat
|L'odeur du napalm
|Incendiez 30 ennemis avec un seul cocktail Molotov
|Mauvaise utilisation
|Tuez 100 ennemis en utilisant des bombonnes de gaz comme armes de mêlée
|Fléau des goinfres
|Tuez un goinfre à l'aide d'une arme de mêlée
|Ça refroidit !
|Faites surchauffer une mitrailleuse 10 fois
|Vivre pour soigner
|Restaurez 10 000 PV à vos coéquipiers à l'aide de la compétence Aura de guérison
|Dans le mille
|Tuez 15 ennemis en un seul tir avec la compétence Boule de feu
|Froide cruauté
|Tuez 5 000 ennemis avec des armes de mêlée
|Cruauté torride
|Tuez 1 000 ennemis en faisant exploser des bidons d'essence ou des bombonnes de gaz
|Limier
|Finissez une mission en transportant une graine de bourbe
|Ruée vers l'or
|Obtenez 10 000 bourbifs lors des missions de la campagne
|Virée
|Voyagez 50 km dans n'importe quel type de véhicule
|Réservoir plein
|Remplissez le réservoir d'essence de la voiture 30 fois
|Mécano
|Restaurez 100 000 PV à des véhicules
|Bouclier écrasant
|tuez 500 ennemis à l'aide de la barrière d'un Garde du corps
|Économie de munitions
|Tuez 300 ennemis avec des explosions d'atomiseur
|Insaisissable
|Évitez de vous faire capturer par un agrapeur qui vous a pris pour cible
|Raid aérien
|Tuez 1 000 ennemis à l'aide d'un drone de Machiniste
|Tir de précision
|Infligez 100 000 points de dégâts aux points faibles d'ennemis
|Réflexes rapides
|Tuez un agrapeur après qu'il a attrapé un coéquipier, mais avant qu'il lui inflige des dégâts
|À la vie, à la mort
|Terminez n'importe quelle mission avec 3 joueurs de votre liste d'amis en jeu
|Essai sur route
|Conduisez chaque type de véhicule au moins une fois
|Course parfaite
|Terminez « Racines du mal « sans vous faire infecter par la bourbe
|Tous des professionnels
|Terminez une mission de la campagne sans qu'un coéquipier soit à terre
|Ouvre-boîte
|Ouvrez une planque à l'aide d'un treuil d'un véhicule
|Intouchable
|Terminez une mission en difficulté Difficile ou Très difficile sans subir de dégâts
|Dégagez le passage !
|Tuez 100 tentacules bourbeux
|Une bonne affaire !
|Tuez 50 ennemis avec une seule arme lourde sans changer d'arme
|Tût tût, fils de...
|Écrasez 1 000 ennemis avec un véhicule
|La porte !
|Empêchez les ennemis d'endommager les portes dans l'église dans « Église des Damnés »
|C'est tout ce que vous avez ?
|Terminez une mission en difficulté Très difficile sans tomber à terre
|Sage
|Atteignez le niveau maximal avec chaque classe
|Magnat des armes
|Améliorez une arme jusqu'au niveau maximal
|Spécialiste des armes
|Tuez au moins un ennemi avec 19 armes principales ou secondaires différentes
|Tous amis
|Terminez une mission de la campagne sans infliger des dégâts aux coéquipiers
|Quelqu'un compte, au fait ?
|Tuez 53 601 ennemis
commentaire (1)
super!