John Carpenter's Toxic Commando se paye une énorme mise à jour, qui apporte de nouvelles armes dévastatrices

Saber Interactive et Focus Entertainment déploient une mise à jour majeure et gratuite pour John Carpenter's Toxic Commando. Intitulée Retrieval, elle introduit un mode de jeu inédit, de nouvelles armes destructrices et un crossover surprenant avec Fortnite. De quoi relancer l'intérêt pour ce shooter horrifique coopératif ?

Les amateurs de coopération horrifique ont de quoi se réjouir. Saber Interactive et Focus Entertainment viennent de lancer la deuxième mise à jour majeure pour John Carpenter's Toxic Commando. Baptisée Retrieval, cette mise à jour est entièrement gratuite est d'ores et déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Elle promet de relancer drastiquement l'intérêt du titre grâce à une refonte de l'arsenal, l'ajout d'ennemis redoutables et surtout, un mode de jeu inédit qui mettra les nerfs des mercenaires à rude épreuve.

Le mode Retrieval bouleverse les habitudes

La pièce maîtresse de cette mise à jour est sans conteste le mode Retrieval. Fini les simples balades de santé au milieu des morts-vivants, il va falloir faire preuve de stratégie et de rapidité. Les joueurs doivent désormais choisir une carte parmi les quatre proposées, à savoir l'Eglise des Damnés, Explosif, Impasse et Appât à démon. L'objectif est simple sur le papier mais complexe dans l'exécution : collecter un maximum de reliques et atteindre le point d'extraction avant que les hordes de zombies ne submergent l'escouade.+







Le Dieu Sludge rôde et ne compte pas laisser les joueurs s'échapper si facilement. La pression est constante, obligeant les équipes à coordonner leurs déplacements et à optimiser la gestion de leurs ressources.

Un arsenal enrichi et des ennemis vicieux

Pour faire face à cette menace grandissante, l'arsenal des commandos s'étoffe considérablement. Quatre nouvelles armes font leur apparition pour éradiquer les infectés avec style. Les joueurs peuvent désormais s'équiper du fusil d'assaut Le Clairon, calciner les foules avec le Lance-flammes, électrocuter les monstres avec le Thunderstick ou encore opter pour le corps-à-corps brutal avec la Scie.

Cependant, ces nouveaux jouets ne seront pas de trop pour affronter la nouvelle menace qui pèse sur les cartes. Les développeurs introduisent les Goblins, de petits zombies extrêmement vicieux qui se déplacent en trio. Leur particularité réside dans leur capacité à se ranimer mutuellement tant que le groupe entier n'a pas été complètement éliminé.

Il faudra s'assurer que chaque Goblin soit bel et bien mort pour éviter une mauvaise surprise dans le dos de votre escouade.

De plus, de nombreuses améliorations de confort de jeu accompagnent cette mise à jour. L'ajout d'une mécanique d'esquive rapide, le lancement de la deuxième saison des Trials, l'intégration de serveurs locaux sur PC, ainsi que des ajustements sur l'intelligence artificielle des alliés et la conduite des véhicules viennent peaufiner l'expérience globale. Mais pour le moment, cela ne suffit pas à relancer l'intérêt autour de John Carpenter's Toxic Commando. Le pic de ces 24 dernières heures n'est que de 359 utilisateurs simultanés. Soit un peu plus du double que la veille de la publication de la mise à jour.

Un crossover inattendu avec Fortnite

L'autre grande surprise de cette annonce concerne une collaboration étonnante avec le mastodonte d'Epic Games. Walter Irons, le soldat imprévisible et emblématique de Toxic Commando, s'invite dans Fortnite. À partir du 5 septembre, les possesseurs du jeu de Saber Interactive sur l'Epic Games Store pourront incarner ce personnage haut en couleur dans le célèbre Battle Royale.

Enfin, pour ceux qui souhaitent personnaliser davantage leur expérience, un nouveau pack cosmétique est disponible via le pass saisonnier. Il propose des apparences inédites inspirées du Dieu Sludge pour les armes, les véhicules et les personnages.

Rappelons, en guise de conclusion, que John Carpenter's Toxic Commando, qui est sorti le 12 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.